Maestra se viraliza por enseñar canción contra el acoso: "si no es tu cuerpo, no tienes porqué opinar" (VIDEO).

Camila Leiva, una docente chilena, se viralizó en TikTok por enseñar a niños una canción contra el acoso y las bromas al aspecto físico de las demás personas.

" Si no es tu cuerpo, no tienes porqué opinar ", se escucha entonar a la maestra, a quien siguen sus alumnos en coro.

En el video que al momento supera el millón de reproducciones, se observa a la profesora parada al frente del salón, mientras guía a los menores para que canten la letra que busca combatir los juicios, críticas o acoso que sufren las personas por sus cuerpos.

Si no es tu cuerpo no tienes porqué opinar,

Si no es tu cuerpo no tienes porqué opinar

Si nada bueno que decir, la boca no debes abrir

Si no es tu cuerpo no tienes porqué opinar