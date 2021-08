Mujer hace pasar por discapacitada a su hija: "No se meta", responde a reclamo

Autoridades de Colombia investigan un video viral en el que se observa a una mujer que hace pasar por discapacitada a su hija y tras ser grabada por un ciudadano responde "no se meta en lo que no le importa".

El caso fue publicado por el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, desde su cuenta de Twitter y aseguró que "desde la Secretaría del Interior de BGA ya trabajamos para realizar el procedimiento correspondiente en este caso", pues indicó que no se puede "usar a los niños y niñas para pedir limosna y hacerlos pasar por personas con discapacidad. Esto es indignante".

Un ciudadano fue quien captó el momento y publicó en redes sociales un video de más de dos minutos en el que se ve a una mujer y a su hija descender de una motocicleta en plena vía pública, a primera vista ambas se encuentran en perfectas condiciones.

leer más Incendio forestal en California deja ocho personas desaparecidas

Sin embargo, tras unos segundos la mujer comienza a vendar la pierna derecha de la menor y en repetidas ocasiones mira a su al rededor para asegurarse de que nadie las observa. Mientras tanto, el hombre que graba expresa "esta vaina no puede ser".

En otra toma del video, la madre baja y arma una silla de ruedas para que su hija se siente en ella; mientras tanto, la menor acomoda un par de cartulinas con la frase "Ayúdame, por favor" y con las que pretende pedir limosna; el joven, que minutos después enfrenta al par, indica "se le ve hasta el casco, están bien vestiditos; llegaron y se empezaron a transformar, pero no me creo cómo una mamá va a estar haciendo esto con la niña, que al parecer es la hija".

Por su parte, las dos involucradas se mantienen arreglando los últimos detalles para que la menor se haga pasar por discapacitada. Una vez listas, la mujer avanza, ya con su hija en la silla de ruedas, a la entrada de un edificio.

leer más Autoridades buscan al responsable de pintar de rosa a dos tortugas protegidas

Sin embargo, el testigo asegura "yo no me aguanto esta vaina" y se acerca a confrontar a la mujer: "¿Usted qué está haciendo con la niña? Mire que la estoy grabando desde hace rato, si yo las vi llegar bien, todo normal". A lo que la madre responde "usted no se meta en lo que no le interesa, ¿qué le interesa lo que yo haga?".

Tras la insistencia del hombre que presenció los hechos y quien acusa de explotación infantil, la mujer toma una de las cartulinas para cubrir su rostro y el de su hija.

No hay derecho. No pueden usar a los niños y niñas para pedir limosna y hacerlos pasar por personas con discapacidad. Esto es indignante. Desde la Secretaría de @InteriorBGA ya trabajamos para realizar el procedimiento correspondiente en este caso. Gracias por la denuncia. pic.twitter.com/J3aXHRUK91 — Juan Carlos Cárdenas (@JCardenasRey) August 7, 2021

ANR