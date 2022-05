¡Casi se infarta! Niña asusta a su papá durante un videojuego de realidad virtual

A medida que se desarrolla la tecnología de juegos, los juegos se han vuelto más realistas y, por lo tanto, mejores para sumergirte en sus increíbles mundos.

Un claro ejemplo es la realidad virtual que si bien ha cambiado la forma en que se juegan muchos juegos, también cambia la forma en que las personas ven el mundo.

Si alguna vez te has perdido en el mundo de la realidad virtual, entonces sabes lo absorbente que puede ser. Incluso hasta el punto en que te olvidas de dónde estás y de tu entorno.

No hay mejor manera de demostrar esto que hacer que tu padre juegue un juego de terror de realidad virtual y luego hacerle una broma sin piedad cuando se quita los lentes.

Anthony Caputo parece el típico padre duro, pero conoce muy bien esa sensación de inmersión total, después de que su familia lo convenciera de jugar Face Your Fears 2, un videojuego de terror en el que investigas la desaparición de una niña y juegas como su familia y como investigador paranormal.

Caputo está claramente asustado por la experiencia, que presenta imágenes espeluznantes como niños fantasmas y animales que comen humanos. Sin embargo, a pesar de sus temores, su familia no se detiene. Como pueden ver las mismas escenas que él ve en el televisor detrás de él, siguen señalando todas las partes del juego que le temían.

Cuando su familia le muestra el camino a seguir para proceder, grita: “¡No, no puedo ir! No puedo. Mi cerebro no me deja empujar la cosa hacia arriba”, paralizado por el miedo.

Si bien no sabía que su esposa e hija estaban listas para hacerle una broma tan pronto como se quitara los auriculares, se mantuvo en el juego a pesar de lo mucho que alimentaba su miedo.

No es hasta que muere en el juego que finalmente el papá se quita la visera de realidad virtual, y ahí es cuando la niña aparece parada frente a él en una posición bastante aterradora y provoca el pánico de su padre.

El video de la divertida broma se volvió viral en Tiktok donde ya cuenta con más de 8 millones de reproducciones y 5.6 millones de likes.