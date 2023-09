VIDEO | Niña juega con pollitos como si fueran muñecas y causa polémica en TikTok

Un video en el que se ve a una mujer preparando a su gatito para sacarlo a pasear al centro comercial a bordo de una carreola, se hizo viral recientemente en redes sociales, sobre todo al momento de comenzar el debate entre quienes encontraban el acto como algo "tierno" y otros más que la acusaban de querer "humanizar" a los animales.

Ahora el debate se centra en el juego de una pequeña, quien fue grabada por su mamá mientras jugaba con un par de pollos, como si lo estuviera haciendo con un par de muñecas. Aunque en ningún momento hay maltrato animal y la mayoría de los comentarios consideraron el juego como algo muy "sentimental", sí se cuestionó sobre si permitir este tipo de cosas desde pequeños no es correcto.

Niña juega con los pollos sin hacerles daño

A través de un video que la presunta mamá subió a su cuenta de TikTok, se ve cómo esta pequeña juega con dos pollos, como si fueran un par de muñecas. A uno de ellos lo tiene recostado con una figura que funge como almohada, mientras que al otro lo está acariciando tiernamente.

El pollo que se encuentra recostado incluso se ve dormido y abre los ojitos hasta que siente una presencia extraña cerca de él: la cámara que lo está grabando. "Mi Ayamicita después de clases, junto a sus pollitos que le esperan en casita", dice al pie el video, que también tiene una leyenda que reza: "Increíble, pero no sé cómo los tiene jugando con ella".

'La pequeña no lastima a los pollos, pero...'

Aún con que la pequeña no lastime a los animales y los esté tratando con mucho cuidado y pese a que muchos comentarios resaltaron que es tierno lo que ella hace, otros más criticaron que se humanizara a estos animales.

"No los humanices"; "No son bebés"; "No son juguetes, enséñale eso a la pequeña"; indican unos, mientras otros más dicen: "Es actuado, el que está patas para arriba abrió los ojos y vio la cámara"; "El pollito: toy cansado, jefa". ¿Tú qué opinas?