Un youtuber defiende a Yayo Gutiérrez de acusaciones de Ixpanea y divide opiniones

Un youtuber llamado PotasioX defendió a Yayo Gutiérrez de las acusaciones de Ixpanea en las que lo señala de tener videos íntimos de ella y de otras mujeres, así como de haberle causo maltrato psicológico.

A través de su cuenta de Twiiter, el youtuber dijo que es amigo de Yayo Gutiérrez y que presenció la relación que tenían los dos influencers y aseguró que la joven viajera propiciaba el comportamiento de su amigo.

“Yo viví en el mismo departamento que Yayo Gutiérrez en el que Ixpanea se quedó a dormir muchas veces, yo fui testigo de cómo ella se metía a su cuarto sin que él se lo pidiera, esta historia tiene muchos testigos”, escribió el youtuber en Twitter.

Asimismo, Potasio acuso a Ixpanea de enviarle mensajes de contenido sexual a través de su cuenta de Instagram y exhibió las conversaciones y mensajes que se intercambiaron mutuamente.

Yo viví en el mismo departamento que @YayoGutierrez en el que @ixpanea se quedo a dormir muchas veces, yo fuí testigo de cómo ella se metía a su cuarto sin que el se lo pidiera, esta historia tiene muchos testigos. — P 👾 T S (@SirPotasio) January 23, 2021

Ixpanea no se quedó callada ante los comentarios de Potasio, así que le respondió en Twitter a través de varios mensajes y expuso que el joven la amenazó: “No fuiste parte, lo normalizaste y lo sigues haciendo… Yo no abuse de nadie pregúntale bien a tu mejor amiga si la gente sabe cómo soy yo, pero no como son muchos. ¿Por qué en vez de exponer cosas de juego no expones como me amenazaste hace unas horas?”, escribió Ixpanea.

Yo no abuse de nadie pregúntale bien a tu mejor amiga si la gente sabe como soy yo, pero no como son muchos. ¿Por qué en vez de exponer cosas de juego no expones como me amenazaste hace unas horas? — Ixpanea (@ixpanea) January 23, 2021

Los usuarios de las redes sociales dividieron opiniones: la mayoría dijo que creía en el testimonio de Ixpanea y aseguró que lo que hizo Yayo Gutiérrez no puede minimizarse. Mientras que por otras parte, hubo quienes criticaron a la youtuber.