Reunido con empresarios inmobiliarios, en su discurso, Andrés Manuel López Obrador, candidato electo por la coalición Juntos Haremos Historia para la Presidencia de México, refirió que no buscará reelegirse como lo hacen en otros países.

“No soy partidario de la reelección, hay presidentes en otros países que llegan, encuentran una situación muy complicada, empiezan a gobernar, lo hacen bien y luego modifican las leyes para quedarse más tiempo. Yo no voy a reelegirme”, aseguró al participar en la pasarela de presidenciables que desfilaron en The Real Estate Show 2018 en el Centro Banamex, donde llegó acompañado de su principal asesor, Alfonso Romo.

Sin que ningún empresario le preguntara, López Obrador señaló: “No van a tener ningún problema, va a haber garantías para la inversión. Ya dimos a conocer el Gabinete porque no vamos a perder tiempo. No se puede perder el impulso. Son nada más seis años. Yo no me voy a reelegir”.

El Dato: Desde 2006, AMLO ha sido catalogado como “un peligro para México”, porque se le comparó con el expresidente de Venezuela Hugo Chávez y su sucesor, Nicolás Maduro.

Más tarde el morenista precisó que, de ganar las elecciones del 1 de julio, trabajará por día 16 y no 8 horas, para hacer, dijo, un gobierno de 12 años.

“Vamos a trabajar 16 horas diarias para que se haga más en el sexenio, se haga de 12 años el sexenio, para sacar al país del atraso en el que se encuentra, resolver los grandes problemas y dejar las bases para un México distinto con crecimiento económico”, declaró.

-¿No quiere seguir los pasos de Evo Morales ni de Rafael Correa con lo de la reelección?, se le preguntó.

-Ni verdes ni maduros. Este es un movimiento mexicano, es un movimiento hecho en México–respondió. Además, aseguró que hay confianza de los inversionistas hacia él, pero pidió que no exista el nerviosismo, porque de ganar las elecciones, respetará la autonomía del Banco de México y aseguró que habrá equilibrios macroeconómicos.

“No vamos a actuar con ocurrencias. Estamos elaborando un plan de desarrollo. Parece increíble, pero desde hace muchos años no hay un plan propio. Estamos gobernando con recetas que nos envían desde el extranjero”, indicó.

Sobre el arribo del yerno de Donald Trump, Jared Kushner, para entrevistarse con el Presidente Enrique Peña Nieto, el candidato electo confió en que esta visita sea para mejorar el diálogo entre las dos naciones en torno al TLCAN.

“Deseo que la visita del familiar de Donald Trump para entrevistarse con el Presidente sea para bien de las dos naciones. Es mucho mejor el diálogo, buscar el entendimiento que la confrontación. Yo espero que haya acuerdo”, manifestó López Obrador al finalizar su participación en The Real Estate Show.

“Ojalá se busque la manera de que haya un acuerdo. Nos conviene a las dos naciones que haya una relación cordial, de amistad y de cooperación para el desarrollo”, indicó.