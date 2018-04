Voy derecho y no me quito

¿Conoce usted la famosa Casa de los Azulejos en el Centro de la Ciudad de México? Entonces recordará que en uno de sus costados, el que linda con el Edificio Guardiola, corre un callejón llamado De la Condesa. Cuentan las crónicas sobre la Nueva España, que en una ocasión dos hidalgos entraron al callejón en sus respectivos coches, cada quien por uno de los extremos, y se encontraron a la mitad, sin que ninguno de los dos pudieran avanzar, por lo estrecho de la vía.

La manera que se propuso para salir del atolladero fue que uno de los dos retrocediera su coche para que él otro pudiera salir. Sin embargo, ninguno de los dos caballeros consintió en echarse para atrás porque cada uno de ellos consideraba que tenía mayor nobleza que el otro. Entonces cada quien se sentó en su vehículo y así estuvieron durante tres días y tres noches. El Virrey intervino y ordenó que los dos coches retrocedieran a la vez para salir del callejón por donde habían entrado.

La calle de mi casa es de doble sentido pero tiene una parte en la que se hace de un solo carril. Ahí he presenciado todo tipo de conflictos parecidos al del suceso antes narrado. Dos autos se encuentran en el cuello de botella y ninguno de los dos acepta hacerse para atrás. En un dos por tres se hace una cola de automóviles detrás de cada uno de ellos, lo que complica la situación, puesto que la calle se satura a todo lo largo.

Suenan las bocinas, se quejan los conductores atascados y a falta de un Virrey o de un policía, no falta quien salga de su coche para fungir de mediador. Si uno de los autos es más lujoso que el otro, se da por supuesto que es él quien debe pasar primero —todavía existe el prejuicio de la mayor hidalguía—. Pero como afortunadamente ya no vivimos en el virreinato, el del automóvil menos flamante no respeta ese convencionalismo y permanece inmóvil en defensa de la igualdad democrática. Las cosas se complican cuando los conductores son de diferente sexo.

¿Acaso no habría que respetar la regla caballeresca de que las damas van primero? ¡Como si fuera tan fácil! Nunca falta el hombre que insiste en defender la igualdad democrática de los sexos y se niega a hacerse a un lado para que pase la mujer por el mero hecho de ser dama. Pero en ocasiones, hay que reconocerlo, la mujer no es una dama y con grosera violencia verbal le exige al caballero —o sencillamente, al varón, para no entrar en comparaciones— que se haga a un lado porque ella lleva prisa.

¿Cuál es la moraleja de estas historias? Muy simple: a veces, para avanzar, hay que estar dispuestos a retroceder. Suena fácil, pero son pocos quienes lo entienden.