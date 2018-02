Bank of America Corp se convirtió en el último financiero para apuntar a los fabricantes de armas, diciendo que pediría a los fabricantes de armas y rifles de asalto cómo pueden ayudar a acabar con tiroteos como la masacre de la semana pasada en una escuela secundaria de Florida.

Bank of America, el segundo mayor banco de Estados Unidos por activos, dijo que su solicitud a los fabricantes de armas de estilo militar estaba en línea con las tomadas por otras compañías de la industria financiera para ayudar a prevenir las mortíferas explosiones de armas.

El Dato: Según US SIF, desde 2012 la industria del rifle ha perdido más de 74 mil mdd.

“Un paso inmediato que estamos dando es involucrar al limitado número de clientes que tenemos que fabrican armas de asalto para uso no militar, para entender qué pueden aportar a esta responsabilidad compartida”, dijo el banco con sede en Charlotte, Carolina del Norte, en un comunicado.

No nombró a los clientes que fabrican rifles de asalto. Las armas han sido ampliamente utilizadas en los tiroteos masivos de Estados Unidos, incluido el ocurrido el 14 de febrero, que mató a 17 personas en Marjory Stoneman Douglas High School en Parkland, Florida.

El movimiento del Banco de América se produjo después de que BlackRock Inc, el mayor administrador de activos del mundo, dijera hace unos días que hablaría con los fabricantes y distribuidores de armas “para comprender su respuesta” a la masacre de la escuela secundaria; aunque busca crear una guía de “consumo responsable” de armas.

No obstante, algunas otras compañías han seguido los pasos de Banco de América y BlackRock; como First National Bank of Omaha que ha dicho que no renovará un contrato con la National Rifle Association para emitir una tarjeta Visa con la marca de Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés) el administrador de activos más grande del mundo.

“Estamos trabajando con clientes que quieren excluir de sus carteras a fabricantes de armas u otras compañías que no se alinean con sus valores”, dijo el portavoz de BlackRock, Ed Sweeney, a CNBC hace unos días. El prestamista fue uno de los varios socios corporativos que han cortado las relaciones comerciales con el poderoso lobby de armas en los últimos días.

Asimismo, las cadenas de hoteles Best Western y Wyndham, respondiendo a pedidos de cortar lazos con la NRA, dijeron que no tenían vínculos con la organización, sin embargo, la compañía HotelPlanner.com no se vio afectada por la controversia y dijo que se quedaría con la NRA, sino todo lo contrario; refirió que compañías organizaban eventos pro rifle y llenaban hoteles enteros.

La iniciativa es tal, que incluso Wall Street ya está replanteando su relación con las armas. De acuerdo con Bloomberg, la firma de seguros MetLife Inc. dijo hace unos días que dejaría de ofrecer descuentos NRA.

Y es que mientras los activistas han hecho llamamientos similares durante años, solo para ver pasar todos los momentos. En conjunto, la comunidad financiera percibe la creciente presión pública y se está posicionando en consecuencia.

La duda más importante es si otros inversionistas, grandes pequeños, están dispuestos a salir de las inversiones que se han hundido en valor durante el año pasado.

Las ventas de armas y las existencias de armas han caído desde que Trump es presidente. El pensamiento era que su administración no presionaría por controles de armas más estrictos.