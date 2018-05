WhatsApp incluirá videollamadas en grupo y stickers

Desde ayer y durante los próximos días, Facebook celebra su conferencia mundial de desarrolladores F8, evento en el que la compañía de Mark Zuckerberg aprovechará para comunicar las próximas novedades de WhatsApp, sus aplicaciones móviles y otras herramientas.

En este sentido, el evento ha servido para hacer algunos anuncios importantes respecto a WhatsApp. Según ha comunicado la directora de WhatsApp, Mubarik Imam, la app de mensajería incorporará videollamadas en grupo.

“What I’ve learned this year is that we need to take a broader view of our responsibility. It’s not enough to just build powerful tools. We need to make sure that they are used for good, and we will.” – Mark at #F8

— Facebook (@facebook) 1 de mayo de 2018