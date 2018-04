…Y él asegura haber alcanzado 50% de preferencias tras debate

El candidato presidencial de la coalición “Juntos Haremos Historia”, Andrés Manuel López Obrador aseguró, pudo salir “airoso” del debate presidencial, a pesar de las calumnias y mentiras lanzadas por sus opositores.

Durante un acto de campaña realizado en Ixtapaluca, Estado de México, indicó que “la verdad es que ganamos el debate y sacamos unos puntos más en intención de voto”.

“En la última encuesta estábamos en 48% de la intención del voto, ahora estamos más del 50%, y podemos llegar hasta el 70%”

Andrés Manuel López Obrador

Candidato a la Presidencia de México

El aspirante presidencial señaló “tengo un escudo que me protege: es mi autoridad moral; no les gusta a mis adversarios que diga eso; si yo fuese un corrupto no podría enfrentarlos”, en referencia a los asistentes del evento.

En este sentido, recalcó que lo que ahora se necesita es emprender la defensa y promoción del voto, toda vez que se vislumbran planes para unirse en contra de su triunfo.

Subrayó que se necesita cuidar las casillas, que no se quede ninguna sin vigilancia, así como escoger de manera cuidadosa a los representantes de la coalición que lo postuló a la Presidencia de la República en dichas instalaciones.

En otro tema, López Obrador explicó que considera la posibilidad de impulsar una reforma que reduzca el numero de legisladores, “a lo mejor que ya no haya plurinominales, lo mismo en el Senado, y lo mismo con los Regidores”, al tiempo que reiteró que nadie ganará más que el presidente, así como que de ganar la elección del 1 de julio próximo se reduciría el sueldo a la mitad del actual.

Enfatizó que su propuesta es “combatir la pobreza del pueblo, eso es lo principal; y por el bien de todos primero los pobres”, por lo que se atenderá esta situación en el país, entre otros asuntos, para atacar de raíz el problema de la inseguridad y la violencia.

acm