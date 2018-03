El candidato a la Presidencia por la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, insistió ayer en el llamado a investigar a su contrincante de la alianza Por México al Frente, Ricardo Anaya, “pues si bien parece que la Procuraduría General de la República está actuando con tinte electoral, el aspirante no es ninguna blanca paloma”.

En una reunión con empresarios en Tepic, Nayarit, López Obrador dijo que el gobierno “siempre se ha metido” en los procesos electorales, en rechazo a lo dicho el pasado jueves por el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, sobre que las autoridades federales no tienen las manos metidas en los comicios.

“Solamente en la época del presidente Franciso I. Madero se les pedía a los gobernadores que se respetaran las elecciones y fueran limpias, nosotros sí estamos luchando y al triunfo de nuestro movimiento se van a acabar los fraudes electorales para beneficiar a un partido o candidato”.

El político tabasqueño dijo que de ganar la Presidencia, las elecciones serían limpias y no existiría la compra de votos.

“En mi gobierno no se van a repartir despensas de frijol con gorgojo, las elecciones van a ser libres, es algo nunca antes visto, que tiene como antecedente el gobierno del apostol de la democracia, Francisco I. Madero”, reiteró.

El pasado jueves, en clara referencia a lo expresado por el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, quien aseguró que el Gobierno usa de manera “facciosa” las instituciones en contra del candidato de la coalición Por México al Frente, Navarrete Prida señaló:

“La Secretaría de Gobernación no tiene las manos metidas en el proceso electoral, tiene la firme voluntad de apoyar al árbitro electoral con el cual me reuní de manera pública, no fue una reunión privada o que no se pudiera comunicar; tenemos la firme voluntad de ayudar a todos los partidos políticos para que en nuestro régimen democrático se expresen sus ideas de manera pública”, dijo en su momento.