Armando Ríos Piter revisará si acudirá a los restantes ocho días de audiencia que tiene ante el INE para revisar las firmas que le fueron invalidadas, toda vez que no hay condiciones para continuar, en medio de “un proceso de simulación”.

En entrevista con La Razón, el aspirante independiente a la Presidencia dijo que esperaba que el Tribunal fallara a su favor, como sucedió con El Bronco, ya que son los mismos argumentos, sin embargo es respetuoso de la orden de la Sala Superior de haberle otorgado 10 días de audiencia para revisar firmas.

“Hubiera esperado que el Tribunal nos hubiera dado la razón, porque nuestra defensa tenía los mismos elementos. Yo respeto la decisión del tribunal, no la estoy poniendo en juicio, yo hubiera esperado una resolución similar a la que tuvo Jaime Rodríguez”, indicó.

También afirmó que la postura del TEPJF “deja en claro que hay un desastre, un desorden de cómo el INE diseñó todo el sistema de evaluación y recopilación de las firmas de los independientes”.

“El tema es acudir para hacerle juego al INE, porque está simulando una garantía de audiencia; me parece que sería delicado jugarle al tonto”, dijo.

“Yo respeto la decisión del tribunal, no la estoy poniendo en juicio, (pero) hubiera esperado una resolución similar a la que tuvo Jaime Rodríguez”

Armando Ríos Piter

Aspirante independiente a la Presidencia

El político guerrerense acudió ayer a las oficinas de Moneda 64, en el Centro de Tlalpan, junto con más de 80 personas, en su mayoría auxiliares en la recolección de apoyos ciudadanos, incluida la ahora candidata calificada al Senado por la vía independiente en Guerrero, Soledad Romero.

El experredista dijo que al acudir no tuvieron la posibilidad de contrastar la información, porque no hay una base de datos, “lo que ellos nos estaban enseñando no podíamos verificarlo porque la autoridad no nos dio recibos de esas credenciales”.

“Fue un absurdo porque la autoridad no nos dio la oportunidad de defendernos, el propio sistema, cómo está hecho por parte de la autoridad, nulifica nuestra posibilidad de defensa”, indicó.