Me llama poderosamente la atención la súbita desilusión que sintieron algunos periodistas, artistas y demás personalidades de la izquierda, a raíz de la indefinición por parte de su candidato respecto a temas como los llamados matrimonios igualitarios y la adopción por parte de parejas del mismo sexo. El llamado de su líder a someter estos asuntos a consulta popular los tiene absolutamente pasmados y desconcertados.

A algunos analistas les produce ternura la reacción de estas personas ante las posiciones conservadoras de su eterno candidato. A mí en cambio, me hace verlos en su justa dimensión: pequeños y estrechos de miras. Y es que todo indica que lo único que alcanzan a ver delante de sus narices es la consecución de sus agendas progres, importándoles un sorbete todas las demás contradicciones y corruptelas del personaje a quien ciegamente aplauden y defienden.

Quiero suponer que, dada su evidente incapacidad de análisis y autocrítica, personajes como Diego Luna y otros por el estilo moldean sus juicios a partir de largas veladas escuchando únicamente los pensamientos y lamentos de sus amiguitos de la izquierda recalcitrante.

Pero yo aquí me voy a permitir darles una recordadita sobre quién es López Obrador, a la luz de lo que los capitalinos vivimos durante su largo sexenio al frente del gobierno de ésta, que ni siquiera era su ciudad.

¿Saben quién tuvo como secretario de Finanzas (el equivalente al secretario de Hacienda) a un tipo que terminó en la cárcel por andar jugando en Las Vegas con dinero público? No, no fue Javier Duarte; fue ya saben quién.

¿Saben quién tuvo como su hombre de mayor confianza a un tipo que videograbaron extorsionando a empresarios y atando cientos de miles de pesos con ligas? No, no fue Humberto Moreira; fue ya saben quién.

¿Saben quién ocultó el costo de la obra pública más importante de su gestión, clasificándola durante años para que los ciudadanos no pudiéramos conocer nada al respeto? No, caray, no fue Enrique Peña; fue ya saben quién.

¿Saben quién fue objeto de la marcha ciudadana más grande de la historia del país para exigirle seguridad ante la peor crisis de delincuencia y secuestro que se ha vivido en la capital? No, no fue a Carlos Hank; fue ya saben quién.

¿Saben quién armó una empresa fantasma (de las primeras que hubo), llamada “Honestidad Valiente”, a quien su sucesor le otorgó millones en contratos para realizar trabajos que nunca se realizaron? No, no fue Roberto Borge; fue ya saben quién.

¿Saben quién impuso a un tal Juanito, un hombre sin educación ni experiencia, como candidato con la condición de que al ganar renunciara y entregara el gobierno local a otra persona? No, no fue Fidel Herrera; fue ya saben quién.

Y pueden seguir haciéndose tontos, pero la verdad les alcanzará tarde o temprano. En cualquier caso, estoy seguro de que terminarán votando por ya saben quién; porque aunque se crean “niños bien”, su naturaleza les supera y su orgullo también.