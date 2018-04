El candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, advirtió que en esta elección se escogerá entre justicia y amnistía; entre quien ataca y calumnia a soldados, pilotos y marinos y quien ha elegido estar palmo a palmo con las Fuerzas Armadas.

En un encuentro con la ciudadanía en Cuernavaca, Morelos, donde presentó su propuesta de seguridad, el abanderado del PRI, PVEM y Nueva Alianza destacó: “Ahí la diferencia también es clara, yo escojo escuchar a las víctimas y Andrés Manuel (López Obrador) a los delincuentes”.

Expuso en esta elección hay quien cree en las instituciones de justicia y quien escoge atacarlas y sacar a los criminales de la cárcel para regresarlos a las calles, “eso no vamos a dejar que suceda”.

“No podemos ponernos del lado de los criminales. Conmigo vamos, sin ninguna ambigüedad, a decirle no a quien daña a una persona, a decirle no a quien violentó a un comunidad, a decirle no a quien violenta el Estado de derecho”, detalló.

El Dato: Meade anunció que en los primeros 180 días de gobierno implementará un Código Penal Único para investigar, juzgar y castigar igual los delitos de mayor impacto.

Entre los siete compromisos que presentó para combatir la inseguridad, se encuentran reconstruir el tejido social y prevenir las causas que la generan, evitar que el dinero y las armas lleguen a manos de los criminales, fortalecer los cuerpos policiacos y dignificar su profesión, poner la tecnología al servicio de la investigación y realizar un trabajo más cercano a las víctimas.

Antes, durante la celebración del 99 Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata, se comprometió a que, durante su gestión se terminará el proceso de reconstrucción de viviendas y el patrimonio de Morelos, particularmente en Jojutla, que resultaron afectados por el sismo del pasado 19 de septiembre.

José Antonio Meade

Candidato del PRI

Mencionó que su administración será aliada de todos los mexicanos que viven y laboran en el campo: “Vamos a hacer lo que concibió Zapata, de Morelos una tierra de oportunidades”.

En un acto en Xochitepec denominado “Compromisos por Morelos”, aseguró que en su gobierno la prioridad serán las mujeres, quienes tendrán crédito a la palabra, guarderías, preescolar y primaria de tiempo completo y con educación.

Sostuvo que, de ganar la elección del 1 de julio, su legado en Morelos serán mil 887 escuelas de tiempo completo y comprometió modernizar a cuatro carriles la carretera Alpuyeca–Michapa, mejorar la calidad de los servicios de agua potable en Cuernavaca y construir siete plantas de tratamiento de aguas residuales.

Celebra al Caudillo del sur

Duración del discurso: 30 minutos

del discurso: Temas abordados : Economía, seguridad, desarrollo social y agricultura

Número de asistentes : Aproximadamente 3 mil

Organización del evento : Equipo de campaña

: Duración del evento : 1 hora

: Lugar y Hora : Centro de Convenciones y Congresos de Xochitepec, Morelos: 11: 00 horas

Con información de Jorge Butron