Donald Trump, presidente de Estados Unidos, afirmó que México y Canadá se rehúsan a perder la gallina de los huevos de oro, en referencia a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), al que consideró un “acuerdo terrible”.

“México y Canadá obviamente no quieren perder la gallina de los huevos de oro, pero yo represento a Estados Unidos. Yo no represento a México y yo no represento a Canadá, así que veremos si podemos llegar a un acuerdo razonable”, dijo el magnate, el viernes, en una reunión con representantes de las principales firmas automotrices del mundo.

Cuando se le preguntó si las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio podrían perjudicar al sector automotriz, Trump dijo: “el TLCAN fue un acuerdo terrible, lo estamos renegociando ahora y veremos qué ocurre”.

Durante el encuentro en la Casa Blanca, el mandatario exhortó a las compañías a fabricar más vehículos en Estados Unidos, con la garantía de que su gobierno tratará de eliminar varias normas de consumo de combustible y de protección contra la contaminación para favorecer la manufactura de millones de autos más para Michigan, Ohio, Pensilvania y las Carolinas, entre otros estados.

Al presentarse el director ejecutivo de Fiat Chrysler, Sergio Marchionne, el presidente bromeó:

“Por ahora éste es mi tipo favorito de todos los que están aquí», porque decidió trasladar una planta de México a Michigan.

El mismo viernes, el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, emitió un comunicado sobre el estatus de las negociaciones para modernizar el TLCAN:

“Las negociaciones han cubierto un gran número de asuntos muy complejos, especialmente aquellos objetivos delineados por el Congreso como parte de la bipartidista Autoridad de Promoción Comercial, como propiedad intelectual, productos lácteos, agricultura, reglas de origen, energía, salarios y más”.

“El actual TLCAN es un acuerdo comercial muy defectuoso, y la Administración Trump está comprometida a conseguir el mejor acuerdo comercial posible para todos los estadounidenses. Estados Unidos está listo para continuar trabajando con México y Canadá, a fin de lograr los avances necesarios en estos objetivos. Nuestros equipos continuarán participando de lleno en el proceso”.