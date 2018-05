El Instituto Nacional Electoral (INE) hizo bien en pronunciarse a favor de las libertades de las niñas y los niños, y no retirar el promocional de Mexicanos Unidos, afirmó la candidata independiente a la Presidencia, Margarita Zavala.

Durante una gira por Michoacán, la expanista se pronunció a favor de que los niños y niñas opinen sobre cualquier tema.

“Yo siempre he estado a favor de las libertades y más en derechos políticos. Es increíble que una sociedad no pueda expresarse durante un proceso electoral, esto no pasa en ninguna parte del mundo, hay que interpretar la ley a favor de las libertades”, indicó.

La candidata independiente aseguró que es un error hablar del voto útil a 60 días de la contienda presidencial, además que sería equivocada una posible alianza entre Ricardo Anaya y José Antonio Meade.

Margarita Zavala

Candidata Independiente

“Ese es un mal planteamiento y totalmente equivocado que estén diciendo eso o que hayan metido como posibilidad al hablar del voto útil, a 60 días, el voto útil no se pregunta. Honestamente con mi experiencia en la política, yo nunca he pedido un voto útil, siempre he pedido un voto de conciencia y reflexionado, un voto honesto. Yo entré en la política cuando Andrés Manuel López Obrador estaba en el PRI y se llevaban todo y hacían fraude en todo”, dijo.

Acompañada por la aspirante independiente a la Cámara de Diputados, Luisa María Calderón, Margarita Zavala recorrió las calles del centro histórico de Morelia, indicó que el declinar por un candidato de un partido político que no es el que lo postula sólo refleja un desdibujamiento y pragmatismo de la política.

Al referirse al gobernador Silvano Aureoles, quien mostró su apoyo a José Antonio Meade afirmó que “es un voto, me faltan muchos días a mí para conseguir tantos votos”, añadió.