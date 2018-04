La candidata presidencial por la vía independiente, Margarita Zavala, aseguró que si Ricardo Anaya hubiera ido sólo con el Partido Acción Nacional (PAN) para la contienda, le habría dado su voto.

Lo anterior luego de que el aspirante de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, dijera el pasado jueves: “si no fuera candidato votaría por Margarita”; la aspirante abundó que no le ofreció su apoyo porque no es candidato, único del PAN, sino porque también es abanderado del PRD y Movimiento Ciudadano.

“Lo voy a contestar en los mismos términos que ayer les contestaron, si Ricardo fuera candidato del PAN, probablemente hubiera votado por él. Zavala participó en el Foro Actúa 2018 que organizó el Tec de Monterrey.

Sin embargo, ésta no es la primera ocasión en que un candidato presidencial asegura que de no estar en la contienda la respaldaría, pues Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, también sostuvo que la avalaría.

Zavala dijo “ya que manifestaron su segundo voto, pues háganlo de una vez”.

En el evento, la independiente reconoció cualidades de todos sus oponentes y dijo que José Antonio Meade está preparado, es un buen servidor público.

De Andrés Manuel López Obrador admitió que su máxima cualidad es ser cercano a la gente, perseverante y un hombre de fe. Sobre Ricardo Anaya dijo, “es listo, talentoso, estructurado, polemista y disciplinado”.