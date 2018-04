Zavala llama a no conformarse con “el candidato menos malo”

La candidata independiente a la Presidencia de la República, Margarita Zavala, participó en la 101 asamblea de la American Chamber of Commerce en el Club de Industriales de la Ciudad de México, donde reiteró sus propuestas y envío un mensaje a los empresarios para no conformarse con el candidato menos malo.

“Les pido qué no se conformen y que no se rindan porque no se trata de seleccionar al mal menor, no se dejen, México, merece más que el menos corrupto y el menos malo… En las venas de México corre la honestidad y la integridad”, dijo.

“Les pido que pongan en el centro a México, no sus miedos; no su miedo a ya saben quién. No al miedo. No a los votos de pánico, eso sería la congruencia con lo que creemos” Margarita Zavala Candidata independiente a la Presidencia de México

Zavala Gómez del Campo, que fue la primera de los cuatro candidatos en emitir un mensaje ante la Cámara de Comercio de Estados Unidos, reiteró que de ser presidenta reforzará a la Policía Federal y será prioridad nacional tomar medidas contra el feminicidio.

En el diálogo moderado por Luis Carlos Ugalde, la candidata expresó que de ganar las elecciones del 1 de julio próximo será la principal responsable en combatir la corrupción, a la par de que instó a los empresarios a dar a la honestidad la importancia que requiere en la vida pública.

“Ser honesto no es suficiente, falta saber de quién te acompañas y qué propones”, afirmó Zavala al ser cuestionada respecto a sus propuestas en la materia y dijo que prevendrá la corrupción con transparencia y rendición de cuentas, además de regular el Sistema Nacional Anticorrupcion y tener un fiscal anticorrupción que realmente resuelva los problemas.

En cuanto a sus propuestas en materia educativa, que contemplan la construcción o refuerzo de 100 universidades para convertirlas en escuelas de excelencia y la inversión de tecnología e innovación en todas los planteles del país, señaló que para ello se tendrá que redistribuir el presupuesto, pues tan sólo para la campaña electoral de 2018 a los partidos políticos se les dieron 12 mil millones de pesos.

Respecto a la reforma educativa, señaló que no se ha aplicado de forma correcta, toda vez que no se acompaña a los maestros en su desempeño y no contempla a los alumnos que para mejorar la calidad educativa.

Al hablar de la relación México-Estados Unidos, Zavala expresó que el desprecio contra los mexicanos la daña, por lo que al presidente Donald Trump se le tiene que exigir respeto igual que a cualquier otro jefe de Estado y propuso fortalecer las relaciones con “los amigos de México”, es decir con empresas, alcaldes e incluso con expresidentes de la unión americana.