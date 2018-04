Margarita Zavala solicitó a los empresarios no subestimar al electorado y no conformarse con el menos corrupto, ni votar con miedo. “Yo estoy aquí, amo profundamente a mi país, como sé que ustedes lo aman. Por eso estoy pidiéndoles el voto y buscando la presidencia de la República”, indicó.

“Yo les pido que en esta toma de decisión pongan en el centro a México, no a sus miedos, no al miedo a ya saben quién. Que no optemos por el menos corrupto, si le damos valor a la honestidad en la vida pública, ésa es una de las razones principales para decidir el voto, no el miedo, no los votos de pánico”, dijo.

Al participar este lunes en la 101 asamblea de la American Chamber of Commerce, en el Club de Industriales de la Ciudad de México, la candidata a la presidencia por la vía independiente solicitó a los empresarios no rendirse anticipadamente.

Indicó que lo que México necesita “es un gobierno valiente que enfrente a los criminales, “no que otorgue amnistía”.

Frente a empresarios dijo que lucha contra tres hombres priistas: AMLO es el viejo priista por nacimiento de los años 70, “el ropavejero”. “Caben todas las ideas, caben todas las personas, si son corruptos, él mismo los absuelve y los dos partidos que unió han renunciado incluso a sus identidades”, expuso.

Meade, el candidato que entre sus cualidades está haber trabajado “en el mejor gobierno panista”, y de Ricardo Anaya, el candidato priista por hábitos.