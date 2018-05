Zavala responde a Trump en Twitter

La candidata independiente a la presidencia, Margarita Zavala Gómez del Campo, como parte de los trabajos de su campaña, respondió a un mensaje de la cuenta de Twitter del Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

En dicho twitt, Trump, hace referencia nuevamente a la construcción del muro para impedir que ciudadanos mexicanos crucen la frontera entre Estados Unidos y México, y reclama que nuestro país tiene un problema de delincuencia masiva.

Our Southern Border is under siege. Congress must act now to change our weak and ineffective immigration laws. Must build a Wall. Mexico, which has a massive crime problem, is doing little to help!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 de mayo de 2018