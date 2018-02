Zavala trollea a ya sabes quién

La candidata independiente a la Presidencia, Margarita Zavala no dejó escapar la oportunidad de criticar al morenista Andrés Manuel López Obrador quien escribió en Twitter que el IFE y el TRIFE (sic), no inspiran confianza, a lo que la ex panista respondió en tono de burla: “Ya saben quién va a perder, y ya saben qué va a decir: ¡ya saben a dónde las instituciones!”; le llegaron lluvia de retuits.

México no pagará muro

Aunque aquí en México ya estaba más que claro, ayer el diario The Washington Post reiteró una vez más que nuestro país no pagará el muro que ya se empieza a construir en la frontera con Estados Unidos. Con testimonios anónimos, publicó sobre la última conversación entre los Presidentes Enrique Peña y Donald Trump, en la que el mexicano habría cancelado una próxima reunión.

INE en aprietos

El INE sigue acumulando impugnaciones por prohibir a los candidatos a la Presidencia a participar en debates. Además de la CIRT donde ya se pronunciaron, ayer fue el PRI a la oficialía de partes del organismo pues considera que en ésta etapa de intercampaña deben permitirles tener libertad de expresión. Ahora, será la comisión de quejas quien decida y si ni hay acuerdo, se irán al Tribunal.

Meade se burla de Meade

Quien demostró que es capaz de reírse de él mismo, es el candidato de “Todos por México”, José Antonio Meade pues en un video que subió a sus redes sociales confiesa que ve a los tuiteros como una comunidad crítica, vinculada, interesada y participativa y, que fortalece su sensibilidad a diario con algunas burlas y memes. Por ejemplo, señala que lo compararon con un personaje de caricatura y ríe diciendo: saludos a Leon-o.

Ochoa regresa al carril a Joel Ayala

Enrique Ochoa y Joel Ayala ya limaron asperezas y arreglaron mal entendidos y todo, por el bien de la campaña de José Antonio Meade. Y es que el líder de los burócratas ya quedó conforme con el acercamiento a las bases priistas que tuvo el dirigente tricolor. El compromiso, es llevar a la presidencia al ex secretario de Hacienda de la mano de la estructura del partido y por lo visto, ya no habrá peticiones de renuncias adelantadas.

Gutiérrez recibe a panista

En la dirigencia del PAN y en el Senado de la República fue bien visto que el Embajador de México en Estados Unidos, Gerónimo Gutiérrez recibiera de última hora y casi sin previa cita ayer en Washington a la nueva presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Laura Rojas, quien suplió a Gabriela Cuevas hace unos días. Sin duda, un gesto del diplomático.

Metrobús en Reforma, una realidad

La buena noticia para los capitalinos, es que ésta semana ya comienza la operación de la línea 7 del Metrobús que correrá por todo Paseo de la Reforma, desde la Calzada Misterios hasta Campo Marte. Aunque de inicio hubo quejas y hasta el impedimento de un juez, el nuevo medio de transporte ya es una realidad y por supuesto, será inaugurado por el Jefe de Gobierno, Miguel Mancera antes de que pida licencia.