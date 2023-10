Afortunadamente paso de Otis no dejó muchos muertos, ‘el creador nos protegió’: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que afortunadamente no hubo muchos muertos ante la fuerza del huracán Otis, categoría 5, que azotó al puerto de Acapulco, donde hasta ahora se reportan 27 decesos, pues “tuvimos suerte, la naturaleza y el creador nos protegió”.

“El número de personas que pierden la vida no debe ser tan significativo, no deja de ser algo cuantitativo, una persona que pierda la vida es algo lamentable. Yo sí creo que tuvimos suerte, la naturaleza, el creador nos protegió, aún con la furia del huracán, al parecer todavía tenemos que esperar a contar con toda la información sobre las personas desaparecidas.

leer más Se mantiene en 27 muertos y cuatro desaparecidos por huracán Otis: Sedena

“Los que ya se confirmó que fallecieron, pero todo indica que aun siendo lamentable la pérdida de una persona, no fueron tantos ante un fenómeno tan fuerte, tan impactante, un huracán categoría cinco que no entra en despoblado, entró por la bahía donde viven 800 mil, un millón de personas. Entonces sí muchos daños materiales, pero afortunadamente no estamos registrando muchas pérdidas de vidas humanas”, sostuvo.

Durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional, defendió a su gobierno de las críticas sobre que no se avisó a tiempo de la magnitud del huracán Otis, ya que “sí se avisó con tiempo”.

“Pregunten a los centros de control de huracanes si no fue un fenómeno extraordinario, pregunten que les digan qué antecedentes hay de cómo se precipita tan rápido (el huracán)”, subrayó.

AMLO comentó que él se mantenía pendiente a la evolución del fenómeno meteorológico, por lo cual ya se había implementado el Plan DN-III y Plan Marina, e incluso alertó a través de sus redes sociales alrededor de las nueve de la noche.

Añadió que hubo perifoneo antes de que el huracán golpeara el puerto guerrerense, lo cual evitó que hubiera gente en las calles al momento de su llegada.

“Ayudo mucho el que se quedaran, que no salieran, y lo hicieron en los hoteles, en la mayoría, no había gente en la calle, eso ayudó muchísimo, ni circulando ni nada”, apuntó.

