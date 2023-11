AMLO evalúa avance de atención en Acapulco

El Presidente Andrés Manuel López Obrador realizó ayer su quinta visita al puerto de Acapulco, Guerrero, para encabezar la reunión de evaluación de las acciones de reconstrucción y el programa de apoyos a los damnificados tras los daños que ocasionó el huracán Otis hace tres semanas, que dejó hasta ahora 48 muertos y 26 desaparecidos.

Acompañado del gabinete de seguridad y la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, el titular del Ejecutivo federal fue informado en las instalaciones de la Décima Segunda Región Naval, de las acciones realizadas hasta ahora donde se tienen censadas 287 mil viviendas, pequeños y medianos comercios, para lo cual se estima una inversión de 15 mil millones de pesos en su reparación.

En el reporte se dio a conocer que en el sector salud se han reactivado 94 por ciento de las 119 unidades de primer nivel de atención, las cuales cuentan con 95 por ciento de abasto de medicamentos. Además, hay seis hospitales operando, 68 unidades médicas móviles y se mantienen 150 pacientes hospitalizados.

Esta área reportó la disponibilidad de 64 camas de hospitalización, así como 560 traslados: 67 aéreos y 493 terrestres; se realizan acciones contra riesgos sanitarios en 174 colonias para proteger a una población de 867 mil 10 habitantes, y visitas a 13 refugios temporales.

Desde el Centro de Mando para la Atención de Efectos del Huracán Otis, la gobernadora agradeció al Ejecutivo federal su gran compromiso e inquebrantable apoyo a todas las familias que resultaron afectadas por este fenómeno natural.

“Hoy recibimos nuevamente en Acapulco a nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien a través de todas las secretarías del Gobierno de México sigue demostrando su compromiso constante y apoyo inquebrantable a las familias damnificadas por el huracán Otis. Agradecemos al Presidente y a todo su equipo su dedicación y respaldo ininterrumpido. Con unidad y coordinación nos estamos levantando”, publicó en sus redes sociales.

Por la mañana, en su conferencia de prensa, López Obrador criticó a los opositores que buscan utilizar la tragedia de Acapulco, de manera “lamentable y ramplona”, porque querían que hubiera más muertos para atacar al Gobierno. Por ello, les recomendó elaborar una alternativa de nación, en lugar de que se estén peleando entre ellos.

Al desmentir que haya 350 muertos en el puerto, denunció una “lanzada” en su contra para socavar el Gobierno de la Cuarta Transformación, además de que ya se acercan los tiempos electorales con el inicio de las precampañas el próximo 20 de noviembre.

“Si estamos aceptando hasta lo que ya se está convirtiendo en deporte nacional, que me mienten la madre, no va a haber denuncia para nadie, ningún perseguido. Hay que garantizar la libertad y valen más los excesos, es mejor que haya excesos a que haya censura; y segundo, se terminan martirizando, nos van a echar la culpa de que ya estamos censurando, y no, nada; diálogo horizontal, circular y derecho de réplica, polémica, debate”, agregó

Avanza recolección de basura en el puerto

La administración que encabeza la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, informó los avances en materia de recolección de residuos sólidos y escombros, que se han logrado en las seis zonas que corresponden al gobierno del estado y que ha permitido atender de manera puntual este tema prioritario.

Cabe recordar que de acuerdo a los lineamientos establecidos en conjunto con la federación y el municipio, se determinó dividir el trabajo en 14 zonas específicas.

En este marco, se informó que de acuerdo a esta distribución, las zonas 1 y 4 fueron asignadas a la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial; la 2 a la Secretaría General de Gobierno. La zona 3 fue asignada al Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa, la cual considera 80 colonias y comunidades; la 5, a la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, e incluye al menos tres colonias, mientras que 6, destinada a la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria, la integran otras cuatro.

En suma, de estas seis zonas donde han intervenido decenas de trabajadores, con retroexcavadores, camiones de volteo, góndolas y pipas, se han recolectado en total 50 mil 254 toneladas de residuos.

Con estas y otras acciones, el gobierno de Evelyn Salgado atiende este importante rubro, para salvaguardar la salud de la población afectada por el huracán Otis.