Xóchitl presenta plan para el abasto de agua

La candidata de la alianza Fuerza y Corazón por México(FCXM), Xóchitl Gálvez Ruíz presentó sus propuestas en materia hídrica, entre las que destacan mayor inversión para infraestructura, reparación de fuga, desalinización de agua de mar, aprovechar el agua de lluvia y ver el derecho al agua como un tema de seguridad nacional.

“Me comprometo a reconocer el derecho al agua y lo reconoceremos como seguridad nacional, la inversión en agua debe ser la máxima”, por ello, dijo se deben construir redes secundarias, reemplazo de tuberías y reparación de fugas; acelerar la tecnificación del campo para producir alimentos con cada vez menos agua; los organismos operadores de agua contarán con personal especializado, y se llevará el tratamiento de agua al campo y en las ciudades.

Señaló que quitar excremento y jabón del agua es un proceso relativamente fácil, sin embargo, precisó que de los químicos es más complicado; por ello, sostuvo que exploran un proyecto para enviar el agua a Texcoco y de ahí comenzar su tratamiento.

Otras propuestas son capturar el agua de lluvia en el campo y las ciudades, por lo que se construirá infraestructura adecuada como jardines filtrantes, en donde se recupera el líquido para poder comenzar su uso. “Eso es lo que tenemos que hacer en el país, para que los mantos acuíferos se vuelvan a llenar y pensamos que, por ejemplo, pueda ser el Bosque de Chapultepec una gran zona de infiltración de agua pluvial”, explicó.

Gálvez Ruíz detalló que se debe adoptar tecnología moderna para detectar tomas clandestinas de agua superficial, con telemetría y satélites, además, criticó que el agua de las pipas se está haciendo un gran negocio, que incluso, ya está en manos de la delincuencia organizada, ya que abusan de la extracción de los pozos.

También, se reactivará la inversión privada para modernizar los sistemas de agua y potabilizadora, así como su tecnificación; para ello, explicó, se deben rehabilitar mil 200 plantas de tratamiento que están abandonadas por falta de mantenimiento.

“El caso de Acapulco es grave, porque desde el huracán las plantas no funcionan y están llevando aguas negras a la playa”.

Otra de las propuestas es fortalecer el ordenamiento ecológico, preservando bosques de lluvias y selvas, además de desarrollar nuevos proyectos de desalinización de agua de mar, para poder suministrar agua.

Critica visión de Sheinbaum por inseguridad en el país.Por otra parte, reprobó la visión de Claudia Sheinbaum de que la inseguridad y los delitos de alto impacto van a la baja, pues dijo que el crimen organizado sigue “imparable” en el país, ya que mientras siguen los homicidios en los estados, la candidata de Morena presume logros “maquillados” de delitos, cuando la percepción de la gente es otra.

“Claudia Sheinbaum celebra sus resultados en seguridad, pero a nivel mundial hubo una baja por la pandemia de 21 por ciento, pero lo que ella no dice, es que 40 por ciento de los delitos se dieron en el hogar y 80 por ciento de la gente se siente insegura. Ella no presenta la encuesta del ENVIPE del Inegi, porque no le conviene y usa otra encuesta que es la más a modo”, explicó.

Dijo que la Ciudad de México tiene 80 por ciento de percepción negativa, lo que es un dato real, mientras que la candidata de Morena solo desea dar datos a modo e indicó, que un gobierno que no es capaz de reconocer sus cifras, es incapaz de cambiarlas, pues en la capital, se concentra todo el poder del Estado, “pero la reducción de inseguridad es mediocre”, por lo que le pidió a Claudia Sheinbaum dejar de presumir esos resultados.

La candidata de la alianza Fuerza y Corazón también por México negó que haya pedido un voto corporativo a empresarios, pues aclaró que lo que deben hacer con sus empleados, es una reflexión de los delitos que los están afectando.

“Yo no digo que les digan a sus empleados que voten por Xóchitl porque eso está mal, pero sí pueden hacer un acto reflexivo de cómo han sido víctimas de la extorsión. Cuando en Coparmex me entregan el documento, dice que hay problemas con la democracia, la seguridad, la salud, la educación y infraestructura, pues su diagnóstico es que hay abandono. ”, explicó.

PRI TAMBIÉN PONDRÁ 80 MDP PARA CAMPAÑA

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) también sumará otros 80 millones de pesos a la campaña de la candidata presidencial Xóchitl Gálvez, luego de que ella sugiriera iniciar una colecta ciudadana para financiar su promoción y pidiera a sus simpatizantes hacer su propaganda.

En entrevista radiofónica, el dirigente nacional de este partido, Alejandro Moreno Cárdenas, comentó que el acuerdo de la coalición era aportar 120 millones, pero ante la manifestación de la abanderada presidencial, se le destinarán más recursos.

En ese sentido, el priista dijo que “lo fundamental en una campaña no es andar diciendo públicamente que, si tienes o no tienes, aquí lo que se tiene que tener muy presente es que haya los apoyos necesarios”.

Además, dijo que el Partido no sólo debe destinar recursos a la propaganda de Gálvez Ruiz, sino también tiene “candidatos que apoyar”, como los que buscan representar en los 300 distritos para las diputaciones y senadurías.

“Tenemos candidatos que apoyar; lo que hay que hacer es que el equipo de campaña ajuste, se ponga a redoblar esfuerzos, a caminar, a trabajar”, señaló.