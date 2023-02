Científicos de la Universidad de Saint Louis, en Missouri, EU, publicaron recientemente un estudio en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, sobre el papel ambiental que desempeñan los elefantes en la regulación de bosques que almacenan más carbono atmosférico en las selvas tropicales africanas; la extinción de esta especie que se encuentra actualmente catalogada como gravemente amenazada pondría en riesgo la selva tropical de África central y occidental, la segunda más grande de la Tierra, ya que perdería entre seis y nueve por ciento de su capacidad para capturar carbono atmosférico, amplificando los efectos del calentamiento global. Los mamíferos terrestres más grandes de la Tierra modifican la estructura forestal y aumentan las reservas de carbono, pues se alimentan de los árboles de baja densidad de carbono, que son más apetecibles y nutritivos que las especies de alta densidad, lo que reduce la competencia entre los árboles y proporciona más luz, espacio y nutrientes del suelo a los árboles de alta densidad de carbono.

Gráficos: Julio Loyola y Roberto Alvarado

Sin elefantes en el mundo… mayor calentamiento global PDF: La Razón de México

⬇⬇ PDF COMPLETO AQUÍ ⬇⬇