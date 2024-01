Estudio demuestra que las mariposas se adaptan al calor, pero no se salvan del peligro de extinción

Una investigación internacional publicada recientemente en Journal of Animal Ecology, concluyó que las mariposas en España son más eficientes a la hora de regular su temperatura que las especies del Reino Unido, pero esto no las pone a salvo del calentamiento global, ya que aunque son mejores reguladoras el cambio climático las pone en un mayor riesgo de extinción, según explican los autores del estudio liderado por el Instituto de Biología Evolutiva del CSIC; pues hay un impacto en su productividad, al ser posible que gasten más tiempo refugiándose del calor y no invirtiéndolo en reproducirse o poner huevos, lo que afecta negativamente a sus poblaciones. Los expertos descubrieron que a medida que las temperaturas aumentan, ambas poblaciones cambian su comportamiento con el fin de evitar el calor, en el caso de las españolas, éstas varían su exposición al sol con cambios de posición, abriendo más o menos las alas y cambiando de orientación respecto a los rayos del sol, mientras que las del Reino Unido buscan microclimas adecuados en zonas con una temperatura más alta o más baja y con mayor o menor exposición al viento, dependiendo las necesidades.

Gráficos: Julio Loyola, Roberto Alvarado y Luisa Ortega.

Mariposas

Clic aquí para ver en tamaño completo.