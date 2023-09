Te lo recalcamos: un sismo no se puede predecir. No hay modo, científicamente hablando, de que un sismo pueda predecirse no sólo en fecha sino en hora o incluso en magnitud. Por más que el vecino, el chofer, la señora de la tienda o tu amiga de la escuela te diga "hoy va a temblar", debes estar consciente de que la ciencia todavía no predice estos efectos de la naturaleza.

Aún con esto, la Universidad Nacional Autónoma de México responde la duda de mucha de la ciudadanía que quedó marcada por los sismos de 1985 y del 2017 en nuestro país, los cuales registraron un número significativo de víctimas: ¿Hay probabilidad de que tiemble este 19 de septiembre?

¿Qué probabilidad hay de que tiemble el 19 de septiembre?

Raúl Valenzuela Wong, doctor del Instituto de Geofísica de la UNAM, explica que aunque haya otros meses en donde también ha temblado intensamente en México, la memoria nos hace regresar a aquellos que dejaron más marcada a la población, en este caso, los sismos del 19 de septiembre de 1985 y del 2017.

Por ejemplo, hay un par de sismos significativos ocurridos en el país de los que poco se habla: el sismo del Ángel, ocurrido el 28 de julio de 1957, en donde se cayó la escultura del Ángel de la Independencia, en Paseo de la Reforma; y el que sucedió el 14 de marzo de 1979, el cual afectó a las instalaciones de la Universidad Iberoamericana, ubicada en aquel entonces en la colonia Campestre Churubusco.

Con la ocurrencia de tres sismos de magnitud 7 o mayor en una misma fecha, Gerónimo Uribe Bravo, doctor del Instituto de Matemáticas de la misma casa de estudios, destacó el tema de la probabilidad, que es el estudio de fenómenos que ocurren al azar, que son tan complejos que no se pueden predecir. Es poco probable que esto suceda.

La UNAM habla sobre las probabilidades de que tiemble el 19 de septiembre en México otra vez. Especial

¿Cómo miden la probabilidad?

El doctor Valenzuela Wong explica que para saber qué tan probable es que ocurra un sismo magnitud 7 o mayor en una misma fecha, se deben considerar distintos aspectos, por ejemplo, que ocurra durante un año determinado, la profundidad a la que ocurre, su epicentro, etcétera.

Al respecto, realiza un cálculo para explicar numéricamente qué tan probable era que sismos de magnitud 7 o mayor ocurrieran, específicamente, el 19 de septiembre de los años 1985, 2017 y 2023, y suponiendo que exactamente ocurra un sismo, de tal magnitud, en cada uno de dichos años.

“Las probabilidades son dividir 1 entre 365. Eso fue el primer año, ya cayó en 19 septiembre el sismo, al siguiente año qué vamos a hacer, vamos a preguntar otra vez si el sismo va a caer el 19 de septiembre, pero entonces ahora para calcular la probabilidad tenemos que dividir 1 entre 365 y volver a dividir entre 365 para considerar el siguiente año, la probabilidad va a ser más pequeña de 0.00075 por ciento y cuál es la probabilidad de que tengamos un sismo el 19 septiembre de 2023 entonces tenemos que dividir una vez más entre 365 y eso nos va a dar un resultado de 0.000002 por ciento”.

Una manera de entender mejor la cifra de 0.000002 por ciento, es como si existieran 100 millones de taxis en la Ciudad de México y sólo 2 de ellos quisieran llevarnos a nuestro destino. Esa sería la probabilidad de que ocurrieran tres sismos en tres fechas fijadas de antemano.

El doctor Valenzuela Wong destaca que más que preocuparnos por hacer una predicción es necesario enfocarse en prepararnos ante la llegada de otro sismo, pues se ha dicho ya que México es un país altamente sísmico, y además de desarrollar e impulsar la ciencia y la tecnología para seguir conociendo sobre este fenómeno, se debe impulsar una cultura enfocada en la prevención de desastres en nuestro país.

