Miguel Hidalgo se convierte en una ventana al mundo con el FYJA 2025, afirma Tabe.

Mauricio Tabe, alcalde en Miguel Hidalgo y la Directora del FYJA, Patricia Elías Calles, anunciaron el 6to Festival de las Flores y Jardines 2025, que este año tendrá como temática “Los Jardines del Futuro” y se realizará del 3 al 6 de abril en Polanco.

En conferencia de prensa, Tabe dijo que eventos como éste, hacen que Miguel Hidalgo sea una ventana al mundo, impactando de manera positiva el espacio público, al tener calles más bonitas y seguras, además de que genera empleos y una derrama económica importante para esta demarcación y para la Ciudad de México, con un mensaje de sustentabilidad.

“El Festival Polanco en Flores es el evento más importante que ocurre en la Ciudad en el espacio público, combinando la naturaleza con el trabajo creativo y de diseño. No me queda la menor duda que todo el esfuerzo que hacen por arreglar las fachadas, brinda una exposición maravillosa que no existe en ninguna otra parte de la Ciudad de México”, dijo.

Celebró el esfuerzo de emprendedores como los del FYJA, que promueven la sostenibilidad, el trabajo creativo y el cuidado de la naturaleza, convirtiendo a MH en un Museo para toda la Ciudad de México.

”No siendo una iniciativa del gobierno, sino siendo una iniciativa de una persona, de un rupo de personas, de particulares, logran un impacto en el espacio público tan importante y ahí coincidimos con la filosofía de este gobierno, nosotros creemos que lo público no le pertenece al gobierno, lo público es de todos”, mencionó.

Agregó que la alcaldía estará muy atenta al desarrollo de este evento, garantizando la seguridad y el mantenimiento de los espacios públicos para que quienes viven y visitan Miguel Hidalgo tengan una experiencia maravillosa y en armonía.

Por su parte, la Directora del Festival de las Flores y Jardines (FYJA), Patricia Elías Calles, indicó que el futuro no sólo es innovación tecnológica, sino también aprender de la naturaleza y de su increíble capacidad de regeneración.

“Cada uno de ustedes tiene una idea distinta de lo que es un jardín del futuro. Para FYJA representa colaboración, equipo, esperanza y conexión con la naturaleza, por eso este año hemos ampliado nuestra visión invitando no sólo a paisajistas y floristas, sino también a artistas de otras disciplinas”.

En esta edición, Costa Rica es el primer país invitado por haber logrado revertir la deforestación, su liderazgo en sostenibilidad y su turismo responsable.

Ireth Rodríguez, Jefa de Promoción del Instituto Costarricense de Turismo, dijo que estar como país invitado de este importante festival, servirá para compartir con los mexicanos un pedazo de Costa Rica para que experimenten su naturaleza, sostenibilidad y pura vida.

El FYJA se realizará del 3 al 6 de abril, con la participación de 70 establecimientos que transformarán sus fachadas y aparadores con gran colorido para que vecinos y visitantes puedan apreciar las creaciones de floristas y reconocidos diseñadores como el del artista plástico, Carlos Amorales, quien se encargará de montar un pabellón en el parque Lincoln.

Además de colocarse nueve arcos florales en el parque América, once instalaciones monumentales en Masaryk y realizar pláticas y talleres sobre sustentabilidad y el cuidado de los espacios verdes para niñas y niños en la Galería Torre del Reloj y el espacio cultural Nelson Mandela.

Cabe destacar que en la anterior edición se recolectaron 40 toneladas de flores y residuos orgánicos para hacer composta, que sirvió a la alcaldía para recuperar las áreas verdes del parque América.

Finalmente, el alcalde llamó a visitar este Festival, porque dijo que con eventos como éstos esta demarcación se convierte en una ventana al mundo, y se confirma que “Miguel Hidalgo tiene lo mejor de la CDMX”.

