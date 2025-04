Suben 35% los peatones muertos en accidentes viales en la CDMX

Las muertes de peatones en la Ciudad de México aumentaron 35.7 por ciento entre 2020 y 2024, de acuerdo con el más reciente Reporte Trimestral de Hechos de Tránsito de la Secretaría de Movilidad (Semovi).

El informe, que tuvo un retraso en su publicación, muestra que en 2023 hubo una disminución de estos casos mortales tras una tendencia al alza registrada desde 2019, previo a la pandemia por Covid-19; no obstante, en 2024 se registró un repunte con 171 fallecimientos.

El Dato: La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, planteó regular las motocicletas eléctricas para que usen placas, no circulen en las ciclovías, entre otros rubros.

De acuerdo con el reporte de la Semovi, de los 171 decesos de peatones, 73 perdieron la vida por accidentes en los que estuvieron involucrados vehículos livianos, 26 por vehículos de carga, 12 por autobús de pasajeros, nueve por microbús, siete por Metrobús, uno por Trolebús, 15 por motocicletas, cinco por taxis y 23 por autos desconocidos.

Si bien en el reporte no hay registro de vehículos eléctricos, como motocicletas, scooters ni bicicletas, hay temor entre algunos peatones por éstos, pues es común ver a conductores circular sobre las banquetas o calles peatonales, como Génova, Francisco I. Madero y la plancha del Zócalo, en Cuauhtémoc.

Karina acudió al Centro Histórico en la semana y consideró que los vehículos eléctricos representan un peligro para los peatones en lugares donde hay mucha afluencia de personas. Contó a La Razón que caminaba por la acera de 16 de Septiembre y observó a varios conductores de bicicletas eléctricas sobre la misma.

“Van a gran velocidad, van en otro mundo, viendo a todos sus alrededores menos hacia enfrente, la gente es quien tiene que quitarse de su camino para que no nos atropellen, se creen dueños de la calle, porque no hay reglamento para ellos, pero sí son un peligro para la gente en el Centro, donde vamos miles de personas a comprar”, expresó.

La mujer compartió que le insiste a sus hijos adolescentes que presten atención cuando van en la calle, ya que teme a que por ir viendo el celular los puedan atropellar o sufrir un accidente; además, expresó que no hay cultura vial y los conductores suelen romper el reglamento de tránsito.

“Estoy de acuerdo que hay conductores muy impertinentes que ni les importa sus propias vidas, pero eso es porque con una mordida al de Tránsito ya se salvan. Realmente no hay un castigo ejemplar que los haga pensar dos veces las cosas.

“También es cierto que luego uno va sin prestar atención, cuando voy a la plaza con mis hijos los tengo que andar regañando, porque a cada rato se van a estampar con la gente, pues van viendo el celular, no dudo que así anden en la calle y eso me preocupa mucho”, indicó.

Este diario observó un accidente sobre la calle Belisario Domínguez, en la colonia Centro, cuando un vehículo eléctrico impactó contra un carro de congeladas que empujaba un adulto mayor.

El carro del vendedor se volteó por el impacto, golpeó al hombr, quien esperó un momento para recuperarse del dolor; en tanto, el conductor que se pasó el alto le reclamó a la víctima y huyó.

Irving utiliza diario sus patines para trasladarse de Eje Central, a la altura del Teatro Blanquita, hasta la torre BBVA, y aunque ese tramo cuenta con ciclovía, reclamó que la cantidad de vehículos eléctricos lo obligan a estar más alerta.

El joven relató que hace algunos años se podía transitar más fluido en dicho tramo, por lo que ahorraba minutos, pero en los últimos dos años aumentaron los usuarios de vehículos eléctricos.

“Antes en 15 minutos ya estaba del otro lado, pero ahora entre los semáforos, la cantidad de ciclistas y los de las bicis y motos eléctricas se complica todo.

“Luego como los de las bicis eléctricas van por la ciclovía bien rápido y ya me ha pasado que me tiran”, expuso.

Emilio coincidió en que se debe reforzar la cultura vial, ejemplificó que los conductores de tráileres tienen muchos puntos ciegos y los motociclistas se meten entre los coches y no los perciben, en contraste, dijo que los peatones tampoco respetan las reglas viales.

50 por ciento de las muertes por hechos viales ocurrió en fin de semana

73 casos de muertes de peatones tuvieron que ver con vehículos livianos

BIKERS FALLECIDOS. De acuerdo con la Semovi, en 2022 registró 210 muertes de motociclistas, cifra que disminuyó a 204 un año después; no obstante, los casos aumentaron a 232 para 2024 para continuar con la tendencia al alza desde 2019.

El informe muestra que del total de fallecimientos de estos conductores, 127 ocurrieron por choques, 101 por derrapes y cuatro más por atropellamientos.

Martín, quien es un motociclista, expresó que ha visto varios accidentes por un mal manejo, por lo que consideró que es esencial un buen equipo de seguridad y respetar el Reglamento de Tránsito.

“Aunque me tarde más yo prefiero ir manejando relax, he visto varios accidentes, luego quedan hasta irreconocibles y todo por hacerse un poco de menos tiempo o algunos por hacerse los faroles, por llamar la atención, no creo que valga la pena”, dijo.

Vidas perdidas │ Las muertes de motociclistas y peatones por hechos de tránsito aumentaron significativamente respecto al año previo. ı Foto: La Razón