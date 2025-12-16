Exigen a Fiscalía local encontrar a familiares

Madres buscadoras colocan las fotos de sus familiares en el pino ayer.

Colectivos de madres buscadoras se reunieron en el Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas (CAIBP), de la Fiscalía capitalina, para decorar esferas navideñas con los rostros de sus seres queridos y colocarlas en un árbol como un acto de memoria, denuncia y exigencia de justicia.

La actividad fue encabezada por integrantes de los colectivos Una luz en el camino, Hasta Encontrarles Ciudad de México y Mariposas Buscando Corazones y Justicia, los cuales decoraron y colgaron alrededor de 150 esferas, que definieron como “un símbolo de luz” frente a la ausencia del mismo número de personas.

El Dato: El colectivo Una Luz en el Camino denunció a La Razón el maltrato a víctimas por parte de la Comisión de Búsqueda local en la exhumación del Panteón de Dolores.

“Las esferas que colocamos no son sólo un símbolo de luz en la oscuridad. Son un recordatorio vivo de que la búsqueda no termina, de que la exigencia continúa y de que la memoria nos une en la lucha por la verdad y la justicia”, afirmaron en un comunicado que leyeron luego de decorar el árbol.

El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas detalla que, del 1 de enero de 2000 hasta el día de ayer, se reportaban seis mil 772 personas desaparecidas en la ciudad.

De acuerdo con la información, luego de la pandemia de Covid-19, en 2020, las desapariciones mantienen una tendencia al alza cada año, pues en ese periodo hubo 220 registros y en 2024, mil 287; lo que representó un aumento de 485 por ciento. En lo que va de 2025 suman dos mil 226 casos.

6 mil 772 reportes de personas desaparecidas se registran desde enero de 2000

23 cuerpos recuperó la fiscalía capitalina en noviembre del Panteón de Dolores

Sobre esta situación que vive la Ciudad de México, Julieta, madre buscadora, mencionó que las esferas colocadas la tarde de ayer no fueron suficientes, lo que muestra el tamaño de la problemática.

“Van a faltar esferas, yo creo. Desgraciadamente es nuestra triste realidad”, mencionó la activista.

Con este acto en vísperas de las fiestas decembrinas, las familias buscan visibilizar la ausencia permanente que viven miles de personas en el país, incluso en fechas asociadas con la celebración y el reencuentro familiar.

Éste es el caso de Marisol Martínez de la Rosa, quien busca a su hermano Joel desde octubre de 2024 y compartió a La Razón que ésta será la segunda Navidad que su familia pasa sin él. Contó que su sobrina pidió como deseo en el Día de Reyes que regrese su papá.

“No importa que pase el tiempo, en mi caso yo siento el mismo dolor que sentí el día que desapareció, más en Navidad. Mi sobrina de Reyes pide que regrese su papito y a mí me duele mucho, porque otros niños piden juguetes”, comentó.

Una mujer sostiene una esfera con el rostro de José Fuentes, desaparecido desde 2021. ı Foto: David Patricio›La Razón

Durante el acto, los colectivos exigieron al CAIBP mayor compromiso institucional, “verdadera voluntad pública” y la asignación de recursos suficientes para las labores de búsqueda e investigación.

Las familias advirtieron que no aceptarán más discursos sin acciones y reclamaron avances reales en los casos.

“No queremos más discursos ni promesas; queremos resultados concretos, avances reales en las investigaciones, atención a los casos de larga data, actuación sin dilaciones, identificación digna y, sobre todo, el retorno a casa de quienes aún pueden ser encontrados con vida”, expresaron.

Las activistas solicitaron que el CAIBP debe ser para las personas buscadoras un espacio de memoria donde quienes fueron desaparecidos sean el foco central de la labor y que se haga lo posible para que se les halle con vida.

“En el CAIBP los nombres, las fotos y las historias de quienes fueron desaparecidos deben permanecer vivos y presentes, pero también debe ser un espacio de exigencia inquebrantable”, urgieron.

Ayer, la fiscala capitalina, Bertha María Alcalde Luján, destacó en conferencia que, como parte de los compromisos de la Estrategia para la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas en noviembre pasado se llevaron a cabo labores de exhumación de restos de las fosas comunes del Panteón de Dolores con el objetivo de identificar a las personas fallecidas. En tota, autoridades y buscadoras recuperaron 23 personas.

Las esferas colocadas en el árbol, subrayaron, son también una forma de resistencia frente al olvido. También llamaron a quienes no tienen familiares desaparecidos a pasar unas felices fiestas y a cuidarse y valorarse.

“En esta Navidad abracen a sus seres queridos, no se enojen, recuerden que están ahí, cuídenlos y no se despidan sin decirse ‘te quiero’”, indicaron.