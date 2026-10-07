Reportan ataque al interior de Prepa 1 de la UNAM; habría un alumno lesionado

​Un alumno habría resultado lesionado tras un incidente registrado al interior de la Preparatoria 1 “Gabino Barreda” de la UNAM, ubicada en la alcaldía Xochimilco. Los primeros reportes apuntan a una riña dentro del plantel, mientras que estudiantes difundieron videos de lo ocurrido en redes sociales.

Las grabaciones muestran un momento de tensión al interior de la Escuela Nacional Preparatoria 1 de la UNAM, donde se habría registrado una fuerte pelea entre varias personas. Hasta el momento, las versiones sobre lo ocurrido continúan circulando, mientras las autoridades mantienen presencia en las inmediaciones del plantel.

En redes sociales también comenzaron a difundirse versiones sobre la presunta presencia de una persona armada dentro de las instalaciones. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada por las autoridades, por lo que se mantiene como una versión sin corroborar.

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Reportan personas embozadas al interior de la Prepa 1, de la @UNAM_MX, en Xochimilco.

Al exterior ya hay presencia de @SSC_CDMX. #Video 🎥👇🏽 pic.twitter.com/WdwMfd5e4v — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) October 7, 2026

¿Qué pasó en la Prepa 1 de la UNAM?

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente habría ocurrido durante una riña al interior del plantel. Estudiantes grabaron parte de los hechos y posteriormente compartieron los videos en redes sociales.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que policías acudieron al plantel ubicado en la colonia Potrero de San Bernardino, en Xochimilco, luego de recibir un reporte relacionado con la presencia de personas ajenas a la institución.

Al entrevistarse con autoridades educativas, los elementos fueron informados de que al interior se encontraban alrededor de 20 alumnos encapuchados, quienes solicitaban que fueran atendidas sus demandas. Según el reporte citado, los estudiantes advirtieron que, de no recibir respuesta, tomarían el plantel como acto de protesta.

La SSC señaló que personal de la dependencia permaneció en el exterior de las instalaciones para mantener la seguridad en la zona y atender cualquier situación que pudiera presentarse.

Paralelamente, otras versiones difundidas en redes sociales señalan que los estudiantes habrían tomado el plantel después de un supuesto enfrentamiento con autoridades escolares. Según estas versiones, un alumno habría sido agredido, además de que presuntamente le retiraron la capucha y lo despojaron de su credencial.

Los jóvenes también sostienen que previamente entregaron pliegos petitorios relacionados con denuncias de acoso y abuso dentro de la preparatoria, y aseguran que sus demandas no habrían sido atendidas.

La #SSC informa:



Policías de la #SSC acudieron a un reporte sobre un plantel de educación media superior, ubicado en la colonia Potrero de San Bernardino, alcaldía @XochimilcoAl, en el que reportaron personas ajenas a la institución.



Al entrevistarse con las autoridades… pic.twitter.com/i5SoxO6nIw — SSC CDMX (@SSC_CDMX) October 7, 2026

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LMCT