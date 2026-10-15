Asegura Brugada que el predial no subirá en la CDMX; anuncia plantel de la UNAM

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, aseguró que el impuesto predial no ha aumentado ni aumentará durante su administración y acusó a la oposición de difundir falsedades sobre el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México (POZMVM), luego de que el PAN advirtiera que el documento sí plantea vincular las legislaciones locales para cobrar el gravamen con base en el valor comercial de los inmuebles.

Durante su Segundo Informe de Gobierno ante el Congreso local, la mandataria capitalina sostuvo que el programa metropolitano es de carácter orientador y no vinculante, tal como está en el documento, por lo que éstas sólo son propuestas que alcaldías y municipios tendrán la opción de aplicar.

“Lo decimos con firmeza, este programa jamás será pretexto para aumentar el predial ni para afectar la propiedad privada, es irresponsable difundir falsedades para generar temor a una de las grandes urgencias de nuestra época: la coordinación y la integración metropolitana”, declaró sobre el documento que estará en consulta hasta el 22 de noviembre y que no está por encima de la autonomía de los Congresos de la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y Morelos ni de esos estados.

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En días recientes, la oposición, principalmente el PAN, ha advertido que, presuntamente, el POZMVM implica un alza al predial que pagarían las personas por sus viviendas.

Ayer, el coordinador de la bancada del PAN, Andrés Atayde Rubiolo, afirmó en el pleno que la propuesta sí plantea una vinculación con las legislaciones locales al cobrar el impuesto “como referencia el valor comercial de venta forzosa vía subasta pública y de densificar lo que ya está saturado”.

Asimismo, la diputada del PRI, Tania Nanette Larios Pérez, también sugirió que en el documento se pone en riesgo el patrimonio y se plantea un alza al impuesto del predio.

En contraste, el proyecto, en su apartado “Instrumentos económicos y financieros”, no establece ningún incremento a este impuesto que pagan los propietarios de una vivienda y sí plantea una coordinación para fortalecer la recaudación del mismo mediante una actualización de los registros catastrales “para lograr que los valores registrados de las propiedades se asimilen a los valores del mercado inmobiliario”.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, emite su mensaje en el pleno del Congreso capitalino ante legisladores, autoridades locales y federales, ayer. ı Foto: David Patricio|La Razón

Debido a ello, Brugada Molina criticó las versiones de los opositores respecto a lo que dice el POZMVM y llamó a analizar éste con una mirada metropolitana.

“Es de vital importancia, mirar más lejos. La ciudad está atravesada, somos el corazón de la metrópoli. No podemos diseñar política pública, sin contemplar un proyecto metropolitano. Entonces, ensanchemos, ensanchemos. Hay algo mucho más, que lo local”, expresó.

La morenista destacó el incremento de 35 por ciento en la recaudación del impuesto predial en comparación con 2024, lo cual, aseguró, no representa un aumento en las contribuciones de los propietarios:

De acuerdo con lo expuesto, durante los primeros dos meses de este año, más de la mitad de los contribuyentes pagó el impuesto correspondiente a todo el año. Además, anunció que el próximo año no se cobrarán multas ni recargos a quienes adeuden el predial, con el objetivo de que regularicen su situación.

El Dato: El titular de la Sedatu, José Alfonso Iracheta, aclaró en conferencia, el 12 de octubre, que los usos de suelo, zonificación y predial corresponden a los gobiernos municipales.

Ante los cuestionamientos de la oposición sobre la falta del Plan General de Desarrollo, que definirá el rumbo de la capital durante las próximas dos décadas, la Jefa de Gobierno anunció que en los próximos días entregará al Congreso local la propuesta de éste.

Asimismo, aseguró que el planteamiento fue resultado de una consulta en la que participaron 203 pueblos, barrios y comunidades indígenas, así como 648 mil personas, de quienes se recabaron más de medio millón de propuestas y opiniones.

La discusión sobre el predial se dio en el marco de la entrega a la presidenta de la Mesa Directiva de Donceles, Olivia Garza de los Santos, de las iniciativas de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, Razonables y Asequibles; para transformar el modelo de justicia cívica; así como las reformas constitucionales para reconocer el derecho al Bienestar Emocional y para crear el Sistema de Educación Inicial.

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SISTEMA DE CUIDADOS. Con excepción de la propuesta en materia de rentas, las otras están encaminadas al Sistema de Cuidados, cuya ley aprobaron los diputados locales el 26 de mayo de 2026 y fue promulgada oficialmente el 2 de julio de 2026.

Brugada Molina destacó que, para cumplir con lo que le corresponde al Gobierno, en estos dos años construye 64 estancias infantiles y 32 casas de las Tres R’s con espacios para niñas y niños, rehabilitación, casas de día, lavanderías y comedores.

“Nuestro Gobierno pone en el centro el bienestar emocional, como prioridad de salud pública. Estamos creciendo, estamos llevando a cabo la red territorial más grande de bienestar emocional, más grande del país, con 600 consultorios de salud mental. La salud mental es un derecho, no un privilegio de quien puede pagarla” puntualizó.

De acuerdo con la funcionaria local, estos programas y la Ley han ahorrado a las mujeres y personas cuidadoras 12 mil días de trabajo doméstico “para descansar, estudiar, trabajar, soñar; lo que quieran hacer. Y sobre todo, para ser dueñas de su propio tiempo”.

Sobre las Utopías, la Jefa de Gobierno refrendó su compromiso de 100 Utopías en la Ciudad de México al final de su administración, en 2030; además dijo que más de dos millones de niños, niñas y jóvenes las han visitado y que un millón 800 mil mujeres y 400 mil personas adultas mayores son usuarias de este programa.

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MÁS AULAS PUMAS. Con el objetivo de que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) amplíe su matrícula, la Jefa de Gobierno anunció la construcción de un nuevo plantel de esta casa de estudios en el suroriente de la capital, con capacidad para 20 mil estudiantes.

La mandataria capitalina señaló que el proyecto se realizará en coordinación con el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, y destacó que, por primera vez en más de 50 años se construirá otro plantel de esta institución en la Ciudad de México.

“El Gobierno de la ciudad va a construir este gran plantel para 20 mil estudiantes, por etapas. Y la UNAM, por supuesto, lo va a equipar y lo va a operar”, explicó.

Asimismo, dijo que edificará tres universidades públicas en distintas zonas de la capital, principalmente en la periferia, así como cinco nuevas preparatorias en pueblos y barrios originarios y zonas alejadas.

REFUERZAN BÚSQUEDAS. En lo que se refiere a los trabajos para localizar a personas desaparecidas, la exalcaldesa de Iztapalapa dijo que incorporará 100 nuevos policías de investigación y 50 ministerios públicos especializados para reforzar estas acciones en la capital.

Brugada Molina añadió que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ya emitió la convocatoria para duplicar el número de policías de investigación dedicados a atender estos casos.

“El compromiso más importante es garantizar un plan individualizado de búsqueda, para cada persona desaparecida”, afirmó la mandataria capitalina.

Sobre los resultados en la materia, aseguró que en 2026 el porcentaje de localización de personas desaparecidas es de 83 por ciento y que entre 2024 y 2025 disminuyó 20 por ciento el número de desaparecidos o no localizadas.

Brugada Molina también dijo que avanza la construcción del Centro de Resguardo Temporal en el Panteón Civil de San Lorenzo Tezonco para la identificación y restitución digna de personas fallecidas a sus familias.

Las propuestas

Las cuatro iniciativas que entregó la Jefa de Gobierno son las siguientes:

Reforma constitucional para reconocer el derecho al Bienestar Emocional

Reforma constitucional para crear el Sistema de Educación Inicial

Iniciativa de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, Razonables y Asequibles

Iniciativa de ley para transformar el modelo de justicia cívica

Plantean multa de hasta $47 mil por alza ilegal de renta

| Por Jonathan Castro |

La iniciativa de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, para expedir la Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, Razonables y Asequibles establece una multa de entre 11 mil 731 y 46 mil 924 pesos a quien eleve por encima de lo establecido el arrendamiento de una propiedad.

El artículo 34, inciso tres, establece una sanción de entre 100 y 400 unidades de medidas vigentes en caso de que la persona arrendadora incumpla con el artículo 1 que indica que el alquiler no debe ser mayor a la inflación reportada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para el año inmediato anterior a la celebración del contrato.

El anuncio de un departamento en renta ı Foto: Redes sociales

El documento también establece sanciones entre 25 (dos mil 932) pesos y 50 (cinco mil 865 pesos) unidades de medidas si la persona que ofrece el inmueble no entrega un ejemplar original del contrato de arrendamiento a la persona que lo habitará.

El Dato: Estimaciones de la empresa Inmuebles 24 indican que en junio la colonia Hipódromo Condesa, en Cuauhtémoc, registró el alquiler más alto mensual con 38 mil 419 pesos.

Como adelantó Brugada Molina, la ley plantea derechos y obligaciones de ambas partes en un convenio de este tipo, por lo cual, los inquilinos tienen prohibido utilizar el bien de una manera distinta al uso habitacional “sin consentimiento expreso de la persona arrendadora”. Esto podría derivar, actualmente, en multas de entre cinco mil 865 y 11 mil 731 pesos.

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La ley, que deberá ser analizada por los legisladores capitalinos, garantiza en su artículo 13 que ningún propietario de un inmueble podrá negar, restringir o condicionar la renta de éste por motivos de color de piel, género, nacionalidad, origen étnico, situación migratoria, la cohabitación con infancia o mascotas, entre otros.