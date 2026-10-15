Plantean multa de hasta $47 mil por alza ilegal de renta

La iniciativa de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, para expedir la Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, Razonables y Asequibles establece una multa de entre 11 mil 731 y 46 mil 924 pesos a quien eleve por encima de lo establecido el arrendamiento de una propiedad.

El artículo 34, inciso tres, establece una sanción de entre 100 y 400 unidades de medidas vigentes en caso de que la persona arrendadora incumpla con el artículo 1 que indica que el alquiler no debe ser mayor a la inflación reportada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para el año inmediato anterior a la celebración del contrato.

El anuncio de un departamento en renta ı Foto: Redes sociales

El documento también establece sanciones entre 25 (dos mil 932) pesos y 50 (cinco mil 865 pesos) unidades de medidas si la persona que ofrece el inmueble no entrega un ejemplar original del contrato de arrendamiento a la persona que lo habitará.

El Dato: Estimaciones de la empresa Inmuebles 24 indican que en junio la colonia Hipódromo Condesa, en Cuauhtémoc, registró el alquiler más alto mensual con 38 mil 419 pesos.

Como adelantó Brugada Molina, la ley plantea derechos y obligaciones de ambas partes en un convenio de este tipo, por lo cual, los inquilinos tienen prohibido utilizar el bien de una manera distinta al uso habitacional “sin consentimiento expreso de la persona arrendadora”. Esto podría derivar, actualmente, en multas de entre cinco mil 865 y 11 mil 731 pesos.

13 Mil pesos es la renta promedio en la V. Carranza

La ley, que deberá ser analizada por los legisladores capitalinos, garantiza en su artículo 13 que ningún propietario de un inmueble podrá negar, restringir o condicionar la renta de éste por motivos de color de piel, género, nacionalidad, origen étnico, situación migratoria, la cohabitación con infancia o mascotas, entre otros.