Desdeña crimen y baja 23% gasto en vigilancia

La alcaldesa de Morena, Lourdes Paz Reyes, redujo este año 23.87 por ciento el presupuesto para la seguridad de los habitantes de Iztacalco, donde son reportadas cifras récord de extorsión y narcomenudeo.

La demarcación respondió a La Razón vía transparencia que, en 2025, el presupuesto para servicios de vigilancia (partida presupuestal 3381) fue de 152 millones 680 mil 415 pesos; sin embargo, para el año en curso bajó a 116 millones 234 mil 597 pesos, con lo cual la gobernante guinda quitó hasta 36 millones 445 mil 818 pesos (23.87 por ciento).

En contraste con esta medida, datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) revelaron que la administración de Paz Reyes registró la cifra más alta de carpetas de investigación por narcomenudeo desde 2016.

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El Dato: La colonia Agrícola Oriental, en Iztacalco, ocupaba hasta 2025 el primer sitio en balaceras en la ciudad con 149 casos informó La Razón en abril pasado.

La información revela que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió hace 10 años 52 carpetas de investigación por este delito, pero al término del primer año de Paz Reyes al frente de la zona, en 2025, ya se habían contabilizado 229 casos de esta naturaleza, los cuales representan un incremento de 340.38 por ciento.

La situación muestra que el gobierno de la morenista superó con creces las cifras de los mandatarios pasados, como Carlos Estrada Meraz (2015-2018), Aurelio Reyes García (2018) y Carlos Quintero Martínez (2018-2024), quienes no tuvieron números tan elevados por la venta de sustancias prohibidas.

“¿Y cómo para cuándo trabajarán en la Privada San Pablo, entre Calle 6 y Calle 5, dentro de la Agrícola Oriental, para detener a los vendedores de droga de ese lugar? ¿O cómo trabajarán para reforzar la seguridad? ¿Me lo puede explicar?”, cuestionó un vecino de Iztacalco en redes sociales a la alcaldesa de Morena, luego de haber reportado constante venta de sustancias prohibidas frente a la primaria Gral. Juan de la Luz Enríquez.

“He reportado a la alcaldesa Lourdes Paz Reyes más de 300 veces a estas personas en esta red social y en Facebook sin que sean retirados. Venden la droga a menos de cien metros de dos escuelas. Yo he visto cuando les venden droga a niños, ya sea que alguien los mande a comprar o sea para su consumo”, señaló el colono, cuya última queja data del 15 de octubre de este año.

Lourdes Paz (centro) en reunión con empresarios por el tema de extorsiones, en septiembre pasado. ı Foto: Especial

6 Grupos delictivos se estima que operan en la alcaldía

Esta problemática no es la única que ha terminado por agravarse con la llegada del actual gobierno local, ya que hasta los casos de extorsión en Iztacalco tuvieron un incremento de 630.77 por ciento entre 2024 y 2025, de acuerdo con información del SESNSP.

Por ejemplo, en lo que concierne a este rubro, al término de 2024 el acumulado de carpetas de investigación iniciadas por este delito sumaba 27 casos, pero esta cantidad aumentó hasta 95 indagatorias tras la conclusión del primer ciclo anual de Paz Reyes al frente de Iztacalco. Esta cifra fue la más alta en los últimos 10 años.

Una muestra de los alcances que tiene esta situación pudo comprobarse el pasado miércoles 14 de octubre, fecha en la que activos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a dos hombres en Iztacalco, quienes se dedicaban no sólo a la venta de droga, sino también a la extorsión.

“Efectivos de la SSC detuvieron, en la alcaldía Iztacalco, a dos hombres en posesión de 221 paquetes con diferentes tipos de aparente narcótico. De acuerdo con las investigaciones, se tuvo conocimiento que los detenidos posiblemente forman parte de una célula delictiva dedicada a la distribución de droga, así como al cobro de piso y extorsión”, se lee en el comunicado de la dependencia.

CRÍMENES LOCALES ı Foto: Especial

SUBEJERCICIO DE DINERO. Además de esta situación, la administración de Paz Reyes no ejerció dinero público para atender el tema de seguridad de los habitantes de Iztacalco.

Información obtenida por La Razón vía transparencia muestra que, durante enero, febrero y marzo de 2025, la alcaldesa morenista no asignó ni ejerció un peso para pagar servicios de vigilancia.

De acuerdo con datos del SESNSP, en enero de ese año las autoridades capitalinas iniciaron 753 carpetas de investigación por diversos delitos, cifra que aumentó a 762 en febrero y a 907, en marzo. La nula inversión se repitió durante enero y febrero de 2026, meses en los cuales se registraron 654 y 741 indagatorias por toda clase de ilícitos, respectivamente.

A estas irregularidades también se suma un subejercicio presupuestal para seguridad de hasta 28 millones 459 mil 428 pesos en marzo y abril de este mismo año, ya que a pesar de que la Dirección de Finanzas de Iztacalco presupuestó gastos en vigilancia por este monto, Paz Reyes decidió no ocupar dicho recurso.

En estos últimos dos meses, la alcaldía Iztacalco acumuló mil 673 carpetas de investigación por toda clase de crímenes, es decir, un promedio de 27.4 quebrantamientos a la ley por día, según el SESNSP.