Impulsan atención a conflictos vecinales

Los conflictos vecinales, las agresiones verbales entre familiares, los daños materiales y algunos robos sin violencia podrán resolverse en juzgados cívicos, sin recurrir necesariamente a un proceso penal, con la reforma a la Ley de Cultura Cívica que impulsa la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.

La iniciativa plantea atender por esta vía robos sin violencia de bienes con valor menor a cinco mil 800 pesos, daños materiales por ese monto y ciertas agresiones entre familiares que no constituyan violencia familiar. La persona afectada podrá elegir entre acudir al Ministerio Público o buscar una solución cívica, sin eliminar la vía penal ni modificar el Código Penal.

“Se abre una oportunidad, se abre una nueva vía, para resolver este tipo de delitos por la vía cívica. Se trata de un nuevo modelo de justicia cívica, que ponga énfasis en la prevención, en la solución y en la reparación.

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El Dato: Al menos siete de cada 10 capitalinos ven el consumo de alcohol en la calle como la principal conducta delictiva, reveló una reciente encuesta del Inegi.

“Dejamos atrás una visión centrada exclusivamente en multas, arrestos y sanciones. Impulsamos un modelo preventivo y restaurativo, que atienda la causa de los conflictos, que promueva el diálogo y que evite la repetición”, explicó Brugada Molina.

La fiscala general, Bertha María Alcalde Luján, señaló que la medida permitiría resolver conflictos comunitarios y daños materiales mediante la devolución de objetos o la reparación del daño, además de liberar recursos de la Fiscalía para investigar delitos graves.

10 Puntos estratégicos contempla esta justicia cívica

El modelo contempla audiencias orales, mediación y sanciones, como reparación económica o simbólica, trabajo comunitario y atención especializada. Para ello, incorporará agentes psicosociales que identifiquen factores emocionales, sociales o de riesgo y canalicen a las personas a servicios de atención.

Al respecto, la consejera jurídica, Eréndira Cruzvillegas Fuentes, informó que la Ciudad de México cuenta con 70 juzgados cívicos que deberán adecuarse al nuevo esquema. La rehabilitación comenzará en 2027, de manera gradual.

120 Por ciento han aumentado los acuerdos reparatorios

La propuesta también incluye los Centros de Gestión de Conflictos Sociales y Comunitarios, llamados Calpullis de Paz, para acercar la mediación a las comunidades capitalinas.

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, afirmó que la reforma permitirá intervenir en conflictos que afectan la convivencia antes de que deriven en conductas más graves.

Entre las conductas que la SSC prevé atender están las riñas, las provocaciones, la intimidación, el consumo de alcohol y sustancias en espacios públicos, los servicios no solicitados acompañados de coacción, el maltrato animal, los daños, las pintas y el depósito de basura en la vía pública.

ADELANTAN APOYOS. Ante la llegada de las bajas temperatura en la capitals, Brugada Molina pidió adelantar el programa “La Ciudad te Cuida, la Ciudad te Abraza” para atender a personas en situación de calle.

“Estamos en otoño, pero ya hay fríos de invierno”, dijo. Las primeras acciones serán entregar cobijas y proporcionar comida caliente. La mandataria añadió que espera contar con otras alternativas de atención el próximo año.