Janecarlo lleva inteligencia aérea al combate contra delincuencia

El alcalde de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano Reynoso, puso en marcha Fuerza Centinela, un sistema de vigilancia aérea integrado por ocho drones y un Centro de Inteligencia móvil, para prevenir delitos, localizar personas desaparecidas y atender emergencias en tiempo real.

Desde el Puente Papal de la Basílica de Guadalupe, el funcionario local presentó este nuevo equipamiento. En el lugar hubo demostraciones de la capacidad operativa de ocho drones para intervenir en situaciones de riesgo y coordinar acciones con los cuerpos de seguridad y emergencia desplegados en tierra.

“No sólo se trata de reaccionar cuando ocurre una emergencia, se trata de estar preparados, de anticipar los riesgos y contar con las herramientas necesarias para salvar la vida de nuestra gente.

TE RECOMENDAMOS: Pide a autoridades intervenir Reporta IECM daños por bloqueo de perredistas

El Dato: El sistema aéreo permitirá fortalecer las labores de Protección Civil con la evaluación inicial de los siniestros.

“Gustavo A Madero es la única alcaldía que cuenta con un sistema integral de seguridad con ocho unidades de despliegue aéreo automatizado, equipadas con inteligencia artificial y tecnología de última generación, puede realizar misiones automáticas sin necesidad de un piloto”, dijo.

Janecarlo Lozano (centro) y personal de la GAM, ayer, frente a los drones. ı Foto: Especial

De acuerdo con la alcaldía Gustavo A. Madero, las aeronaves no tripuladas, controladas a distancia, tienen cámaras de alta resolución con un alcance superior a 250 metros, tecnología de seguimiento automático de objetivos y sistemas de visión térmica que permiten identificar diferencias de temperatura, detectar personas en completa oscuridad y realizar labores de búsqueda en zonas de difícil acceso.

La autoridad precisó que la información captada por los drones es transmitida en tiempo real al Centro de Inteligencia móvil, desde el cual se monitorean grandes extensiones del territorio para proporcionar información estratégica a los equipos de seguridad.

3 Demostraciones de eventos de riesgo se llevaron a cabo

ATENCIÓN A INSEGURIDAD. Lozano Reynoso ha llevado a cabo acciones para hacer frente a los delitos en Gustavo A. Madero, lo que ha permitido en sus primeros dos años de mandato la reducción de 28 por ciento de los delitos de alto impacto.

Una de las medidas es que la alcaldía cuenta con un Centro de Inteligencia conectado a una red de más de cuatro mil 500 cámaras de videovigilancia.