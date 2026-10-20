Reporta IECM daños por bloqueo de perredistas

Campamento de perredistas afuera de las instalaciones del IECM, este fin de semana.

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) pidió a autoridades capitalinas intervenir en el bloqueo que presuntos integrantes de una fracción del PRD-CDMX mantienen en las oficinas centrales de la dependencia, desde el pasado miércoles 14 de octubre, y que afecta las actividades rumbo a los comicios de 2027.

En un comunicado, el órgano local afirmó que dicha situación afecta directamente las labores vinculadas al Proceso Electoral Ordinario 2026-2027, además de complicar el cierre presupuestal del presente año.

La problemática entre supuestos integrantes del PRD-CDMX se originó a raíz de una serie de juicios por derechos político-electorales que fueron interpuestos por dos distintas facciones de la agrupación política, esto con el objetivo de reclamar la titularidad legítima del PRD en la capital.

TE RECOMENDAMOS: Nuevo modelo de justicia Impulsan atención a conflictos vecinales

286 Cargos públicos serán votados en junio próximo

Este conflicto escaló cuando una fracción del partido señaló al IECM de retener el pago de las prerrogativas públicas de 2025 y 2026, a lo cual el Instituto respondió que no podía entregar este gasto a una directiva que no contaba con la resolución del Tribunal Electoral capitalino.

Tra una serie de fallos que no dejaron conforme a una fracción, ésta acusó al IECM por, presuntamente, favorecer al grupo contrario en la validación de trámites.

El IECM reportó que el bloqueo ha impedido el ingreso del personal técnico y administrativo, lo cual restringe el acceso a documentación, archivos físicos y otras herramientas operativas.