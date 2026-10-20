Reporta IECM daños por bloqueo de perredistas

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) pidió a autoridades capitalinas intervenir en el bloqueo que presuntos integrantes de una fracción del PRD-CDMX mantienen en las oficinas centrales de la dependencia, desde el pasado miércoles 14 de octubre, y que afecta las actividades rumbo a los comicios de 2027.
En un comunicado, el órgano local afirmó que dicha situación afecta directamente las labores vinculadas al Proceso Electoral Ordinario 2026-2027, además de complicar el cierre presupuestal del presente año.
La problemática entre supuestos integrantes del PRD-CDMX se originó a raíz de una serie de juicios por derechos político-electorales que fueron interpuestos por dos distintas facciones de la agrupación política, esto con el objetivo de reclamar la titularidad legítima del PRD en la capital.
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Este conflicto escaló cuando una fracción del partido señaló al IECM de retener el pago de las prerrogativas públicas de 2025 y 2026, a lo cual el Instituto respondió que no podía entregar este gasto a una directiva que no contaba con la resolución del Tribunal Electoral capitalino.
Tra una serie de fallos que no dejaron conforme a una fracción, ésta acusó al IECM por, presuntamente, favorecer al grupo contrario en la validación de trámites.
El IECM reportó que el bloqueo ha impedido el ingreso del personal técnico y administrativo, lo cual restringe el acceso a documentación, archivos físicos y otras herramientas operativas.