SSC destaca baja de delitos y mayor control de penales

Al presentar su Segundo Informe ante los diputados capitalinos, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, afirmó que en los penales de la capital no hay ningún autogobierno y solamente manda el Estado.

Desde el Congreso de la Ciudad de México, el funcionario local sostuvo que en los 13 centros penitenciarios manda el Estado, por lo que descartó que grupos delictivos tengan un control en estos lugares.

“Subrayo con especial pertinencia: en ninguno de los centros de la Ciudad de México existe autogobierno. Dentro de los centros penitenciarios de la ciudad manda el Estado y ejerce plenamente su autoridad. Estamos listos para transformar el sistema penitenciario de nuestra ciudad bajo el liderazgo humanista de nuestra Jefa de Gobierno”, sostuvo.

El Dato: La SSC ya se prepara gestionar una megainversión de 200 millones de pesos para hacer del sistema penitenciario de la ciudad el mejor del país.

De acuerdo con el Segundo Informe que Vázquez Camacho presentó a los legisladores capitalinos, entre septiembre de 2025 y agosto de 2026 la SSC llevó a cabo un millón 649 mil 611 supervisiones e inspecciones en los penales.

Estas acciones de seguridad permitieron que los agentes aseguraran dos mil 711 celulares; mil 446 chips telefónicos, y dos mil 771 dispositivos electrónicos; así como 11 kilos de marihuana, uno de cocaína, 205 litros de solventes, 118 litros de vino y 604 litros de fruta fermentada. En cuanto a armas, sacaron de las cárceles 394 puntas y 149 cuchillos.

Al hablar sobre las acciones para combatir la inseguridad, Vázquez Camacho refirió no sólo la reducción de 19 por ciento de los delitos de alto impacto, sino que, por ejemplo, el homicidio doloso registra una reducción superior a 18 por ciento y en los meses de agosto y septiembre se registraron cifras que no se veían desde hace 20 años.

El secretario de Seguridad previo a rendir su informe ante diputados locales, ayer. ı Foto: Luis Olivera|La Razón

Otros ilícitos que también bajaron son el robo de vehículo con violencia, 55 por ciento; el hurto de auto sin violencia, 14 por ciento; el atraco a pasajeros a bordo de microbús, 50 por ciento; el asalto a negocio con violencia, 13 por ciento y la sustracción de autopartes, seis por ciento.

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“Estos resultados tienen una característica particularmente relevante: los delitos de alto impacto muestran reducciones en las dieciséis alcaldías de la Ciudad de México, reflejando que los avances alcanzados no se concentran en una zona específica, sino que forman parte de una estrategia integral desplegada en todo el territorio de la capital”, dijo ante los diputados e integrantes de la SSC.

El titular de la SSC precisó además que el feminicidio disminuyó 41 por ciento entre enero y septiembre del presente año respecto al mismo lapso de 2024 y 12 por ciento en comparación con 2025.

Aunado a esto, Vázquez Camacho destacó que cualquier mujer que solicite apoyo en la ciudad encontrará a un policía y a una fiscalía dispuestas a salvaguardarla.

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En su mensaje, el secretario felicitó a las y los policías que a diario laboran en la capital para salvaguardar a las personas, pero también reconoció a los agentes jubilados, sobre quienes dijo que, con el apoyo de la Secretaría de Administración y Finanzas se han instalado mesas especiales para apoyarlos.