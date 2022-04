Adiós a La Palma

El Gobierno de la Ciudad de México dio a conocer que la palmera de la Glorieta de La Palma, en Paseo de la Reforma, será retirada debido a que se le encontraron hongos y patógenos. Autoridades precisaron que dentro de aproximadamente un mes se podrá dar a conocer con más exactitud la causa de la muerte de la palmera. La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que el próximo domingo 24 de abril se realizará un acto simbólico para despedirla, ya que se retirará de la glorieta en la que ha permanecido por más de 100 años. La mandataria explicó que la palma será trasladada a un vivero en Nezahualcóyotl, en donde se someterá a tratamiento. Posteriormente podrá ser intervenida para colocarla en otra parte, ya que no se trata, dijo, de “cualquier árbol”. “Vamos a darle una despedida, por lo que representa para la ciudad. (...). La vamos a llevar a un vivero en Neza, se tiene que hacer un tratamiento, porque no es cualquier árbol y después hemos pedido a un grupo de artistas que puedan intervenirla y que pueda quedar colocada en algún sitio”, explicó la mandataria. Dijo también que a partir del lunes habrá una consulta ciudadana para decidir qué colocar en la Glorieta de La Palma, ubicada en Paseo de la Reforma a la altura de las calles Río Rhin, colonia Cuauhtémoc, y calle Niza, colonia Juárez. Por su parte, la secretaria del Medio Ambiente, Marina Robles, indicó que de las 15 mil palmeras que hay en la Ciudad de México, alrededor del 25 por ciento tiene algún problema de plaga. La funcionaria explicó que con los trabajos de saneamiento se ha logrado “curar” a alrededor de mil 700 ejemplares, mientras que unas 150 han tenido que sustituirse ya que no pudieron ser salvadas.

