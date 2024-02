Adolescente de 13 años muere en secundaria; familiares acusan negligencia

Un adolescente de 13 años falleció mientras tomaba clases en su escuela secundaria, después de sufrir un supuesto ataque de epilepsia y de que, según acusan padres de familia, directivos de la escuela le negaran la ayuda, lo que provocó el deceso.

Los hechos ocurrieron la noche del viernes en la Secundaria Técnica #69 “César Uscanga Uscanga”, en la alcaldía Venustiano Carranza, alrededor de las 17:00 horas, si bien fue hasta cerca de las 21:00 horas que se permitió la salida de estudiantes y padres de familia.

De acuerdo con los padres de familia entrevistados por el medio Foro TV al exterior del plantel, el estudiante inició con convulsiones, por lo cual uno de sus amigos intentó auxiliarlo, lo cual fue impedido por uno de los profesores.

Posteriormente, el amigo del adolescente fallecido fue quien se comunicó con una ambulancia, pues, explicó su mamá, los profesores no quisieron hacerlo.

“Mi hijo se comunicó conmigo y me dijo que el niño se desvaneció en el patio. Ellos trataron de darle los primeros auxilios porque el niño se comenzó a convulsionar, pero los maestros no permitieron que se dieran los primeros auxilios . Ellos (los maestros) no hablaron a la ambulancia, el que habló a la ambulancia fue mi hijo. La ambulancia se tardó demasiado, llegó cuando el niño ya había fallecido”, explicó la mujer, madre del amigo del joven fallecido, en entrevista con medios.

Por estos hechos, familiares del adolescente informaron que acudirán ante las autoridades para levantar una denuncia por negligencia a la secundaria. A propósito, acusan que el director no quiere hacerse responsable por la ayuda negada por los profesores.

