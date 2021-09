Dejan alcaldes salientes adeudos y opacidad

Con deudas, sin recursos y poca o nula transparencia recibirán los alcaldes electos las administraciones de Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo, Tlalpan, Azcapotzalco y Magdalena Contreras.

Sin embargo, advierten, si hay responsabilidades qué fincar por esas situaciones, lo harán sin dudarlo ante el Ministerio Público correspondiente.

Expresaron que, desde que comenzó septiembre, enviaron una solicitud a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, para que se les amplíe el presupuesto a estas alcaldías, incluyendo Coyoacán, y liquidar el total de débitos que tienen las administraciones salientes; sin embargo, a cuatro días de que tomen posesión, no habían recibido respuesta.

En conferencia de prensa, exhibieron un documento en el que, además de pedir a la mandataria capitalina la liquidación del total de los pasivos que les heredan, se les asigne de inmediato ampliaciones presupuestales por 817 millones de pesos para iniciar con solvencia su gestión en el último cuarto del año.

. Gráfico: La Razón de México

Por demarcación, Cuauhtémoc es la que solicita más, con 400 millones de pesos; le sigue Miguel Hidalgo, con 95 millones; Tlalpan y Álvaro Obregón demandan 80 millones de pesos; Azcapotzalco solicita 65, mientras que Magdalena Contreras requiere 50 millones y Coyoacán, 47 millones de pesos.

La semana pasada, la Jefa de Gobierno descartó un incremento en el presupuesto para las alcaldías, a pesar de la complejidad que se prevé para el cierre del año. “Lo que está garantizado es el salario de los trabajadores y trabajadoras del Gobierno de la Ciudad, y hay que revisar en cada una de las alcaldías en qué situación se encuentran. Lo que sí no hay, ni para el Gobierno central ni para ninguna otra entidad, es un incremento en los recursos porque, sencillamente, no hay”, dijo entonces.

Lía Limón, vocera en turno de la Unión de Alcaldías de la Ciudad de México, externó que, en el caso de Álvaro Obregón, Morena debía dejar 748 millones de pesos para cerrar el año y en las arcas públicas sólo hay 41 millones.

Detalló que, con este monto, equivalente al 1.4 por ciento del presupuesto para este año, se necesita pagar 24 millones de pesos por el contrato de vehículos y aparatos de comunicación de la policía.

Adicionalmente, la administración saliente deja la alcaldía con un adeudo de 60 millones de pesos en energía eléctrica y 50 millones en laudos laborales, entre otras.

Ante esto, añadió, “nosotros estamos obligados a aplicar la ley. Como servidores públicos, estamos obligados a dar vista de cualquier irregularidad que encontremos a las autoridades competentes y así lo vamos a hacer, no en una ‘cacería de brujas’, sino haciendo nuestro trabajo de servidores públicos, de dar vista y denunciar aquellas irregularidades que encontremos, y también, en ese sentido, pedimos a la Contraloría, a la Fiscalía, que hagan su trabajo de manera imparcial”, expuso Limón García.

A su juicio, las alcaldías les van a ser entregadas por Morena en “condiciones deplorables” y con “deudas importantes”, al haber sido “pateada” la transición hasta septiembre.

Mauricio Tabe, alcalde electo de Miguel Hidalgo, reprochó que la actual administración de esa demarcación realizó contrataciones de último momento, para dejarla sin presupuesto frente al cierre del año.

Existe un déficit en ese territorio, reveló, de 83 millones de pesos, del cual se enteró por medio de un documento filtrado desde el área de administración de la alcaldía, donde se solicita al Gobierno capitalino la ampliación de dicho monto para cubrir este faltante. De esta cifra, más de 50 millones corresponden al pago de energía eléctrica.

Quien será responsable de la Magdalena Contreras, Luis Gerardo Quijano, señaló que ahí se tiene un déficit de cuatro millones de pesos en el capítulo 1000 de “servicios personales”, el cual corresponde a sueldos y salarios de los trabajadores, e incluso ya se han registrado manifestaciones por retrasos en los pagos.

Sandra Cuevas, alcaldesa electa de Cuauhtémoc, señaló que ha sido recibida de forma amable por el equipo del alcalde saliente Néstor Núñez; sin embargo, éste no les ha proporcionado la información puntual sobre los recursos que quedan para el último trimestre del año.

“No hemos recibido lo importante, que son los números, pero además no me han entregado información actualizada; la información que me están entregando es de junio. No hemos tenido la información de cuánto presupuesto se tiene, a qué se ha comprometido el actual alcalde, las direcciones, qué se ha comprado en este tiempo”, afirmó Cuevas.