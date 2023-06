En la cancha del Congreso, la licencia definitiva de Sheinbaum

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que desde el pasado lunes por la tarde envió al Congreso capitalino su solicitud de “separación definitiva” al cargo y agregó que este miércoles dará a conocer su propuesta para la designación del Jefe de Gobierno sustituto.

En conferencia de prensa realizada luego de que encabezó el evento Mi Beca Mi Derecho, la mandataria indicó que además de enviar su solicitud habló “con todas las fuerzas políticas del Congreso de la Ciudad de México buscando que siempre la gobernabilidad de la ciudad por encima de todo”.

Evitó adelantar algún perfil sobre quien propondrá para que termine su mandato como Jefe de Gobierno sustituto y sólo comentó que todo el proceso se llevará a cabo como lo marca la Constitución local.

Mencionó que este miércoles dará a conocer quién se queda a cargo de terminar los proyectos pendientes en la capital, y enfatizó: “El gabinete se queda junto con todo el equipo, porque hay varios temas pendientes”.

La Jefa de Gobierno resaltó que confía en todos los elementos de su gabinete: “Todos y todas son de primera, con mucha convicción, entregados al servicio público, todos son de primerísima y van a cumplir con todos los pendientes que tenemos”.

En ese sentido, dio a conocer que ya está terminada la primera etapa y el reforzamiento de la Línea 12 del Metro, por lo que a partir de ayer comenzaron a circular los trenes hasta Periférico, para realizar pruebas.

Claudia Sheinbaum comentó que a partir del próximo lunes saldrá de gira por todo el país, “tratando de escuchar a toda la gente” y evitó abundar sobre hablar su proyecto político y sobre el proceso interno de Morena, pues, dijo, “ya habrá tiempo de eso”.

Y a pregunta expresa sobre el tema, respondió: “En todo este periodo no me van a oír nunca hablar mal de mis compañeros, nunca. Puedo estar de acuerdo o no en lo que digan, pero aquí discutimos ideas, proyecto, somos positivos y en todo caso los adversarios políticos están en otro lado, no están en la Cuar-ta Transformación”.

La Jefa de Gobierno externó que se siente honrada de ser la única mujer entre todos sus compañeros que representan la continuidad de la Cuarta Transformación: “Tiene sus retos, pero así representamos a las mujeres, es un símbolo ser mujer y competir por el más alto encargo popular, al mismo tiempo no sólo es que sea mujer, sino también representar los derechos del pueblo

de México”.

Respecto a la decisión de la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno federal, Rosa Icela Rodríguez, de no aspirar a ningún cargo de elección popular, Sheinbaum dijo: “Ella se crece ante cualquier reto, la considero una mujer extraordinaria, así que lo que decida, vamos a apoyarla”.

La Jefa de Gobierno negó visualizar desde ahora su posible gabinete a nivel presidencial, pero comentó que “serán personas honestas, conocedoras y de mucha convicción”.

Durante el evento Mi Beca Mi Derecho, Sheinbaum Pardo afirmó el apoyo es un derecho constitucional que beneficia a más de un millón 200 mil estudiantes de educación básica y dio la primicia de que en los próximos meses aumentará cien pesos el apoyo de útiles y uniformes escolares.

Por la mañana, Claudia Sheinbaum publicó en sus redes sociales que los campeones mundiales del boxeo Floyd Mayweather Jr. y Evander Holyfield, así como el actor de cine Sylvester Stallone, mandaron un mensaje a los mexicanos para que asistan a la próxima Clase Masiva de Box que se llevará a cabo el 17 de junio en el Zócalo capitalino.

PERFILAN ENCUESTA. Por otra parte, el dirigente de Morena en la Ciudad de México, Sebastián Ramírez Mendoza, dio a conocer que el candidato de su partido y en su caso de la Cuarta Transformación se definirá hasta septiembre, una vez que concluya el proceso a nivel nacional que está en marcha.

Ramírez Mendoza adelantó a La Razón que “como ya lo hicimos en el 2018 y como nuestros Estatutos lo establecen, lo vamos a hacer por el método de encuesta”.

Explicó que antes de empezar a definir quién será el candidato o candidata de Morena a la Jefatura de Gobierno para el 2024 deberá terminar el proceso que está en marcha para elegir al abanderado a la Presidencia de la República.

Añadió que una vez que se conozca al ganador del proceso interno referente a la candidatura presidencial, “a partir de esa fecha iniciaremos los procesos en las nueve entidades y lo haremos bajo ese método (encuesta)”.

Sebastián Ramírez no mencionó a ningún prospecto para aspirar a la candidatura a la Jefatura de Gobierno de la capital y dijo que quienes tengan la intención de competir “están en libertad de hacerlo”.

Expresó que los aspirantes morenistas que decidan hacer públicas sus aspiraciones a la Jefatura de Gobierno están en su derecho de hacerlo y compartió que la renuncia de Sheinbaum le causó nostalgia.

“Tuve el privilegio de trabajar con ella, sé que es una mujer incansable, chambeadora, honesta y creo que su legado en la ciudad va a permanecer; estoy contento por ella, por esta nueva etapa en su vida”.