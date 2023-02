Contralor debe explicar viaje al Super Bowl

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, reiteró que el contralor capitalino, Juan José Serrano, es quien debe explicar la manera en que adquirió los boletos para acudir al Super Bowl LVII, en Arizona, tras la polémica que se ha generado por su asistencia.

“Él tiene que explicar exactamente cómo fue que pasó. Todos los servidores debeos rendir cuentas. Todo tiene jiribilla política, que los diputados decidan”, destacó en conferencia.

Sostuvo que la oposición la criticó a ella por salir de la ciudad, cuando todos los gobernadores también se ausentan de sus estados, pero ahora que acude a las alcaldías, igual se lo reprochan. “Seguramente si estuviera encerrada en mi oficina y no dijera nada, estarían muy contentos, pero no les voy a dar ese gusto. Nosotros gobernamos diferente con la gente y no tenemos nada que ocultar con sus funcionarios”, detalló la mandataria.

Apuntó que su gobierno a diario informa sobre los avances en la capital y adelantó que estarán asistiendo a más alcaldías para detallar más avances.

Sin embargo, ante cuestionamientos sobre vivir en la justa medianía por parte de los integrantes de la Cuarta Transformación, como lo han mencionado en reiteradas ocasiones, señaló que cuando se viaja en avión privado “y ha sido mi posición siempre”, no es algo correcto, y que en dos casos que ha habido en su administración, en ambos casos han solicitado su renuncia.

“Hay que ver cuánto gastó, pues fue un domingo y él tiene que dar la explicación. No vamos a tapar a nadie, pero hasta que se explique no vamos a juzgar. Por eso vamos a ser siempre trasparentes”, agregó.

Según el mismo contralor, los boletos para el juego del Súper Tazón fueron un regalo por su cumpleaños 50, de parte de un primo que vive en San Diego, “y con quien desde pequeños nos une una gran afición por el futbol americano”, detalló en sus redes.