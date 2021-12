Navidades con semáforo verde

Tras anunciar que la Ciudad de México se mantendrá en semáforo verde durante las próximas dos semanas, en un contexto de alerta mundial por la variante Ómicron de Covid-19, el Gobierno capitalino dio a conocer que en los últimos días se reportó un aumento de casos positivos del virus, sin que sea algo “descontrolado” o de gran magnitud, ni que tenga que ver con la nueva variante.

En conferencia de prensa este jueves, Eduardo Clark, director general de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), reconoció que en los últimos días se reportaron “incrementos ligeros” en la positividad y en los contagios detectados en los macro quioscos y centros de salud, en comparación con los últimos 10 días, cuando la ciudad estaba en mínimos históricos.

“Hace cerca de 10 días, que llegamos a rozar el dos por ciento, dos punto uno por ciento fue nuestro mínimo histórico. Llevamos básicamente una semana de ligeros incrementos, que todavía nos ponen debajo de los parámetros internacionales de positividad, que es del cinco por ciento, pero sí con algunos datos que hay que destacar de los últimos tres días”, mencionó, al explicar que ayer la positividad estaba en 4.6 por ciento.

No obstante la situación, miles de capitalinos aprovechan estos días el periodo de descanso para disfrutar del ambiente navideño en el Zócalo capitalino y otros puntos de interés.

Clark García Dobarganes subrayó que, aunque se inició la semana con una tendencia “ligeramente ascendente del número de positivos identificados”, no se trata de algo “descontrolado”, ni de gran magnitud, y descartó que este aumento esté relacionado con la variante originada en Sudáfrica, sino que depende de la cantidad de pruebas que se hacen y a la temporada invernal, aspecto que se ha visto “en muchas partes del mundo”.

El director general resaltó que, con base en estudios de otros países, se sabe que aunque la variante Ómicron “es mucho más contagiosa”, existe 45 por ciento menos riesgo de hospitalización, de acuerdo con el Imperial College de la Universidad de Londres.

“Algunas fuentes, como The Washington Post, que han recopilado información de distintas ciudades del mundo, nos muestran que en Escocia hay 60 por ciento menos; en Inglaterra, entre 40 y 45 por ciento menos, y en Sudáfrica, aproximadamente 70 por ciento menos hospitalizaciones por Ómicron que lo que esperaríamos ver en caso de ser contagios por Delta”, comentó.

Advirtió que el hecho de que esta variante cause menos hospitalizaciones, no significa que no haya riesgo de contagio, ni que sea motivo para bajar la guardia y dejar de lado las medidas durante las fiestas.

“Esto no significa que tenemos que decir que no importa Ómicron; lo que significa es que, afortunadamente, la información muy contundente que hay, de la facilidad con la cual las personas se contagian de Ómicron, la facilidad relativa con la cual algunas personas vacunadas son infectadas, no se traduce en los mismos niveles de riesgo, ni cercanos, de ser hospitalizados, de agravar o perder la vida, en el caso de tener Ómicron”, dijo.

Las autoridades capitalinas resaltaron cuatro medidas a tomar en cuenta en los días de festejos: acudir a vacunarse contra el virus; en caso de reunirse, que sea en espacios al aire libre muy bien ventilados y con personas que “hayan elegido vacunarse”; continuar haciendo uso del cubrebocas en espacios cerrados y públicos; y, en caso de tener el menor síntoma, hacerse la prueba y no acudir a reuniones.

El dato: Este jueves se mantenían hospitalizadas 304 personas que padecen Covid y hasta el martes, fecha del último reporte, había dos mil 531 casos activos de la enfermedad.

FGR