¡Cine gratis! Estas son las fechas en que la nueva Cineteca Nacional de las Artes tendrá entrada libre

El día esperado llegó para todos los amantes del cine: la nueva Cineteca Nacional de las Artes ya tiene fecha de apertura y todos estamos muy emocionados porque la Ciudad de México tiene un nuevo espacio cultural que seguramente se convertirá en el spot favorito de muchos habitantes capitalinos y también del interior de la República y seguramente hasta extranjeros.

Pero la noticia de la apertura de la nueva Cineteca Nacional de las Artes no viene sola, pues la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, dio a conocer las promociones que podrás disfrutar durante el primer mes de inicio de operaciones de un nuevo espacio para el séptimo arte en nuestro país.

Quedó lista la nueva Cineteca Nacional de las Artes. Especial

¿Cuándo abre la nueva Cineteca Nacional de las Artes y cuáles son las promociones que tendrá?

La nueva Cineteca Nacional de las Artes estará lista con sus 12 salas a partir del 15 de agosto, "para ser un lugar de encuentro de las familias de la CDMX y el país", tal y como lo informó en conferencia de prensa la titular de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, Alejandra Frausto.

Además, informó de las promociones de las que podrás disfrutar desde el primer momento en que pises la nueva Cineteca Nacional de las Artes. Por ejemplo: la semana del 16 al 23 de agosto la entrada será gratuita; mientras que del 24 de agosto al 15 de septiembre, la entrada será puesta al 2x1.

Si hay una disciplina que puede incluir todas las expresiones artísticas es el cine



¿Cuál será la cartelera en estos primeros días en la nueva Cineteca Nacional de las Artes?

Del 15 de agosto al 15 de septiembre, la cartelera de la nueva Cineteca Nacional de las Artes estará dedicada al cine mexicano contemporáneo. Entre los títulos que podrás disfrutar están Rojo Amanecer, de Jorge Fons; María de mi corazón, de Jaime Humberto Hermosillo; Mi no lugar, de Isis Ahumada Monroy y Home is somewhere else, de Carlos Hagerman y Jorge Villalobos.

¿En dónde está ubicada la nueva Cineteca Nacional de las Artes?

Se encuentra ubicada en avenida Río Churubusco 79, en la colonia Country Club Churubusco, en la alcaldía Coyoacán. Los boletos puedes adquirirlos directamente en las taquillas de la Cineteca Nacional de las Artes el 15 de agosto o podrás comprarlos también por Internet.