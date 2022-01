Con “entusiasmo” acuden a vacunarse

En medio del repunte de contagios de Covid-19 en la Ciudad de México, jóvenes y maestros acudieron a aplicarse la segunda dosis o el refuerzo contra la enfermedad, con “entusiasmo”, pese al temor que les causa la nueva ola.

Tras aproximadamente media hora, Lorena, una joven de 17 años, recibió “con alegría” el segundo biológico de la vacuna contra el virus en el Palacio de los Deportes. La mujer aseveró que le causa temor la nueva variante Ómicron, y la posibilidad de contagiarse o afectar a alguno de sus familiares.

“En mi casa hubo un brote el año pasado cuando todavía no había vacunas; mis hermanos, mi mamá, todos estuvieron contagiados, entonces ahora que podemos acceder todos a la vacuna no la desaprovechamos, al contrario, estoy entusiasmada de recibirla, ya también me puse la de la influenza”, comentó a este diario, luego de señalar que “con mayor razón” se la pone ahora que sabe que hay un repunte de casos y que “la nueva variante viene con todo aquí en nuestro país”.

Joselyn, residente de la alcaldía Benito Juárez, también de 17 años, relató que durante la segunda ola de contagios vivió “una tragedia” cuando dos de sus tíos paternos perdieron la vida a causa del virus. “Fue mucho estrés y preocupación, entonces todo era la falta del oxígeno, todo giraba en torno a eso”, por eso, ahora que puede aplicarse la vacuna, aseguró que “no podría dejar pasar un día, quedarme con los rezagados o dejarlo para después, cuando en mi propia familia hubo quienes murieron por esto (...) es una obligación por los que están y también quienes no, vacunarnos”.

Desde las primeras horas de ayer, también el personal educativo de instituciones públicas y privadas de las alcaldías Tlalpan, Xochimilco y Milpa Alta acudieron al Tecnológico de Monterrey a recibir su dosis de refuerzo.