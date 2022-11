Fiscalía de Morelos no ha entregado carpeta sobre Caso Ariadna Fernanda a la CDMX: Sheinbaum

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dio a conocer este martes que la Fiscalía General del Estado de Morelos aún no ha entregado la carpeta de investigación del caso de Ariadna Fernanda López Díaz , a las autoridades de la Ciudad de México, pese a que ya se les solicitó.

La mandataria detalló que este lunes el órgano de justicia de esa entidad giró un oficio a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), en el que indicó que estos documentos serán entregados hasta el próximo 13 de noviembre, aún cuando se habían solicitado de forma expedita .

Aún la Fiscalía del Estado de Morelos no ha entregado la carpeta de investigación a la Ciudad de México, y tengo también autorización de la fiscal, el oficio que le envía hoy la fiscalía de Morelos a la Fiscalía de la Ciudad de México, que hasta el 13 de noviembre le entregará la carpeta. ¿Por qué no la entrega ahora? ¿Por qué no ayer? ¿Por qué hasta el 13 de noviembre?