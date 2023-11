'Hablé desde el enojo': Adrián Rubalcava pausa su renuncia al PRI aunque 'Alito' no sea quien esperaba

Aunque en días pasados anunció su salida del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ahora el alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, aseguró que habló desde "el enojo" y que por ello continuará con el tricolor a pesar de que Alejandro Moreno Cárdenas permanezca.

En mensaje a medios el pasado 22 de noviembre, Rubalcava Suárez anunció que puso pausa a su renuncia, pero exigió a las dirigencias del Frente Amplio una explicación de "por qué solamente se le otorgó la firma a uno solo de los competidores".

Precisó que presentó ante el Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX) un juicio para la protección de sus derechos político-electorales, pues consideró que su marginación fue injustificada.

Respecto a la “pausa” en su renuncia al PRI, el funcionario externó:

“Después del enojo viene el análisis, y Alejandro Moreno no es el PRI, el partido es mucho más. Hoy termina mi licencia y mañana (este jueves) regreso a mis actividades normales para servir a la ciudadanía”. Adrián Rubalcava

Comentó que el recurso presentado tiene la finalidad de que se hagan valer las afectaciones y los daños generados hacia su persona, “las violaciones a mis derechos político-electorales, en donde no se me permitió contender en un proceso democrático, pues fui notificado de la decisión del designado por redes sociales”.

Por ello, pidió “que se obligue a las dirigencias políticas del PRI, PAN y PRD a que me ofrezcan una explicación, pues un mensaje por la red social X y otro por WhatsApp no son avisos legales en este proceso interno”.

Rubalcava advirtió que peleará porque se anule el proceso de designación directa del precandidato del Frente Amplio en la Ciudad de México, ya que en la convocatoria se había establecido que el método de selección sería a través de foros y encuestas, lo cual no se llevó a cabo.

Comentó que el TECDMX debe anular la designación directa de Santiago Taboada, pues las dirigencias del PRI, PAN y PRD no pueden emitir un acuerdo cuando no participaron en el proceso los aspirantes que fueron registrados.

“Yo cumplí con todos los requisitos, si había alguna irregularidad dentro del plazo de las 48 horas que marcó precisamente la convocatoria, se me debió haber hecho saber, para que yo no recibiera las firmas de todos y cada uno de los partidos. Quiero decir también que esto demuestra que la intención desde un principio era poner a un candidato por dedazo”, expresó.

El alcalde de Cuajimalpa resaltó que la manera en que el Frente Amplio en la capital condujo el proceso violenta la democracia, a pesar de que Xóchitl Gálvez había sugerido que se llevara al diálogo a Adrián Rubalcava y a Sandra Cuevas.

“Quiero manifestarlo y decirle aquí en directo a Xóchitl Gálvez, no es como tú dijiste, no fue igual. Tú dijiste que a ti también te permitieron participar y que al final fue la designación lo que te permitió ser la candidata.

“No seas parte del dedazo. Tienes capacidad de llamar a las dirigencias nacionales de los tres partidos políticos a que no se haga lo que tú misma me comentaste y es que no se diera una imposición”, indicó.

Respecto al PRI, Adrián Rubalcava aseguró que él fue pieza clave para levantar al tricolor “de las cenizas y hacerlo competitivo en la Ciudad de México, durante los 15 años en que he militado en el Revolucionario Institucional”.

Y enfatizó: “Al presidente del PRI, te digo Alejandro (Moreno), no tenía pláticas con el Partido Verde, no me iba al Verde, no me iba a Morena, ésta es la prueba de que no tengo intención de irme a otro partido, mi intención es ser el candidato del partido en el cual he militado por 15 años, partido que te llevó a ti a la Presidencia”.

Aseguró que no piensa irse a otro partido ni abandonar la militancia priista, y remarcó que “es tiempo de no ceder” y de insistir en que la oposición tenga a un candidato a la Jefatura de Gobierno que sea del PRI en el 2024.

