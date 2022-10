No hay manera de tener seguridad y paz si no se construyen los grandes derechos: Claudia Sheinbaum

Como parte de la conferencia magistral "Políticas Exitosas de Gobierno", impartida en el Salón "Las Anitas", la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, acompañada del alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuellar, y de 7 mil de ciudadanos juarenses que le dieron una calurosa bienvenida al ritmo del "Noa Noa" del Divo de Juárez , destacó los grandes logros de la Cuarta Transformación de la que forman parte fundamental los mexicanos y las mexicanas para construir una sociedad con más justicia.

Previo al discurso de Sheinbaum Pardo, el alcalde Cruz Pérez Cuellar celebró los logros de la jefa capitalina, a quien describió como una mujer brillante, de gran trayectoria científica, quien ha sido parte fundamental de la Cuarta Transformación , al ser una luchadora social que desde su juventud realizó esfuerzos para mejorar la vida de las y los mexicanos, lo que le ha sido acreedora de grandes reconocimientos como el Premio Nobel.

Al grito de "Claudia, amiga, Chihuahua está contigo", Claudia Sheinbaum recordó el camino histórico de México para convertirse en un mejor país, además, la mandataria capitalina resaltó la importancia de defender la democracia, con lo que se han visto beneficiados millones de personas, comenzando con becas para las y los estudiantes, así como obras de infraestructura histórica como el Tren Maya, el aumento del salario mínimo en beneficio de la economía de las familias mexicanas , entre muchos otros.

Al respecto, subrayó la relevancia de los principios de la Cuarta Transformación en la cual los gobiernos deben utilizar sus recursos y esfuerzos para reducir las desigualdades sociales que históricamente han reprimido a la sociedad.

"No se nos debe olvidar nunca que no llegamos para enriquecernos, con ello eliminar la corrupción desde donde estemos, no puede haber gobierno rico, con un pueblo pobre … El poder no tiene sentido si no es para regresarlo al pueblo"