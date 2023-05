¡Awww, morimos de amor! Horda, la perrita adoptada por Bomberos de CDMX, ya es mamá (VIDEO)

A inicios de abril, se dio a conocer que el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, adoptó a una perrita embarazada en situación de calle, a la cual llamaron "Horda". La pequeña fue encontrada amarrada a un poste, totalmente abandonada a su suerte y por demás triste.

Luego de dar a conocer que la unieron a sus filas para cuidarla, esta semana se reveló que Horda ¡ya es mamá! A través de la cuenta de TikTok del Heroico Cuerpo de Bomberos, Horda "contó" cómo es que se convirtió en mamá y nos presenta a sus seis cachorritos.

Les tenemos una bonita noticia, nuestra “Horda” ya es mamá. 🐕



Da click en el link y conoce a sus hermosos cachorros. 🐶https://t.co/90rFFvhwtE pic.twitter.com/7TxPwCF4MU — Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) May 9, 2023

'Ellos son mis bebés'

Con una divertida y tierna dinámica en TikTok, los bomberos de la Ciudad de México dieron a conocer que Horda fue mamá de seis cachorritos. Ella misma "narra" cómo es que dio a luz y ahora es una mamá muy feliz porque recibe mucho amor por parte de los bomberos de la capital.

"Mucho gusto vernos por acá, les tengo una sorpresa. Les presento a mis bebés. Están chiquitos, pachoncitos y ya abrieron sus ojitos. En total, tuve seis cachorritos, cuatro hembras y dos machos. Se la pasan todo el día jugando, comiendo, durmiendo", dice Horda en el video que subieron a la cuenta oficial de TikTok.

'Yo sigo estando cada día más feliz'

Horda "agregó" que "mientras algunos están descansando, otros me comen. Aquí en la estación Xochimilco todos los bomberos me ayudan a cuidarlos. Yo sigo estando cada día más feliz. Los bomberos de la estación Xochimilco juegan conmigo, me cuidan y me dan mucho amor. Nos vemos en el siguiente video, amiguitos".

Si quieres enviarles un mensajito tanto a Horda, como a estos cachorritos, entra a la cuenta de TikTok del Heroico Cuerpo de Bomberos y déjalo en la casilla de los comentarios. ¡Démosles mucho amor!